На врученні Billboard Music Awards 2022 Макс Барських розповів про війну в Україні

Співак виступив з гучною промовою на міжнародній музичній конференції в Лас-Вегасі. Подія передувала церемонії нагородження Billboard Music Awards 2022, де Барських очолив дискусійну панель присвячену, подіям в Україні, що отримала символічну назву його останнього треку Don’t Fuck With Ukraine.

«‎Перш за все, я хотів би подякувати Billboard і кожному присутньому в залі за те, що ви прийшли й змогли почути мою історію та історію моєї країни. Я знаю, наскільки важко світові підтримувати постійну інформаційну напругу протягом трьох місяців поспіль. Але дуже важливо, щоб кожна людина на землі знала, що відбувається насправді. Тому кожне питання Ендрю (Andrew Unterberger, заступник головного редактора Billboard), кожна згадка у ЗМІ надважливі саме зараз, у момент, коли війна в Україні перейшла в затяжну виснажливу фазу, – коментує співак у соцмережах свій виступ. – Важливо не забувати, що кожен день і щогодини гинуть українці за свою свободу в боротьбі проти нацизму, який несе режим Путіна. Кожен голос важливий, бо він допомагає рятувати життя. Дякую за можливість бути почутим!»

Як тільки Макс піднявся на сцену, перші ряди глядачів здійняли українські прапори вгору в знак підтримки музиканта.

На питання журналіста, як почався ранок Барських 24 лютого, Макс розповідає: «Близько п’ятої ранку мені зателефонувала сестра в сльозах зі словами «це почалося». Я не міг повірити власним вухам, але по всій Україні вже були чутні вибухи».

Перше, що зробив співак з початку війни: убезпечив власну родину і вивіз з тимчасово окупованого Херсона закордон. Наступним кроком стало рішення Барських записатися до лав ЗСУ у якості резервіста. Макс пояснив, що музика, яка раніше займала увесь його час, відійшла на другий план на фоні підтримки та захисту своєї країни від російських військ.

Особливу увагу під час діалогу Барських приділив звірствам, скоєним російськими військами на території України:

«Це не просто війна між Росією та Україною, це війна між добром і злом. Ті злочини, які коять російські військові не вкладаються в голові: вони ґвалтують жінок та дітей. Навіть зараз, поки ми розмовляємо, вони продовжують бомбардувати Азов Сталь у Маріуполі, де переховуються жителі міста та тяжко хворі. У цих людей закінчується їжа, медикаменти, вода…» – каже Макс, попереджаючи, що російська пропаганда натякає про незахищеність інших країн від режиму Путіна, зокрема Польща.

На питання про плани на творче майбутнє Барських не забігає наперед, проте має намір розпочати все спочатку в Європі та США: «Сподіваюся, що на цих ринках для мене знайдеться місце (усміхається). Вже зараз я працюю над музикою попри складність знайти хоч якесь натхнення. Але та сила, яку я бачу в українських людях, надихає мене, щоб продовжувати писати, говорити про те, що відбувається насправді».

Несподіванкою для фанів стала новина стосовно думок Макса повернутися до свого справжнього ім’я замість сценічного псевдоніма.

Наприкінці панелі співак виконав акустичну версію незавершеної пісні «Буде весна», яку написав у перші дні війни. Та пообіцяв собі, що вона буде обов’язково дописана одразу ж після перемоги України у війні.