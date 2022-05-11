Евровидение 2022: представители Латвии, Литвы и Исландии поддержали Украину в прямом эфире

Після виступу всіх 17 учасників Євробачення 2022, коли відкрили лінії для голосування, традиційно показували короткі епізоди з усіх виступів і гурти, які вже на той момент знаходилися за своїми столами.

В той час коли більшість виконавців на камеру показувати прапори своїх країн, представники Латвії, гурт Citi Zenі, співачка з Литви, Моніка Лю та представниці Ісландія, гурт Systur тримали в руках прапори України на честь підтримки!

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Більше того, одна з учасниць гурту Systur і під час виступу вийшла з українським прапором на сцену: на її руці були приклеїні дві смужки – жовта та блакитна. Дякуємо за підтримку!

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