Kalush Orchestra – Stefania: дивитись виступ на Євробаченні 2022 онлайн

Український гурт Kalush Orchestra виступив у пешому півфіналі Євробачення-2022 під номером 6 з піснею Stefania

Після виступу зал зірвався оплесками. В Україні пісня Kalush Orchestra – Stefania вже встигла стати символом незламності та нескореності українського народу. У TikTok під цей трек знімають безліч відео про ЗСУ, волонтерів, українців та українську культуру. Тому і не дивно, що пісня сподобалась глядачам усього світу, а букмекери пророкують українцям перемогу на пісенному конкурсі.

Дивись виступ Kalush Orchestra – Stefania на Євробаченні-2022

Фото – Instagram

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