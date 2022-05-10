Коли, де та о котрій дивитися Євробачення 2022? Всю найважливішу інформацію про міжнародний пісенний конкурс зібрано в матеріалі Нового каналу. Дізнайся, коли перший, другий півфінал Євробачення 2022, і де можна зручно переглянути трансляцію
Євробачення 2022 (Eurovision Song Contest) – 66-й конкурс пісні, який проходить в італійському Турині завдяки перемозі гурту Måneskin з піснею Zitti e buoni минулого року. Зазначимо, що Італія приймала конкурс лише двічі за всю історію його існування – у 1965 та 1991 роках.
«Євробачення-2022» можна буде подивитися у застосунку «Дія»
Коли, де та о котрій дивитися Євробачення 2022? Півфінали та фінали
Перший півфінал Євробачення 2022 дивитися онлайн можна буде на сайті Нового каналу. Він відбудеться вже сьогодні, 10 травня, о 22.00.
Євробачення 2022: у якому півфіналі виступатиме Україна
Другий півфінал Євробачення 2022 дивитися онлайн можна буде 12 травня.
Фінал Євробачення 2022 дивитися онлайн можна буде 14 травня.
Нагадаємо, цього року в конкурсі братиме участь 40 країн. Україну на Євробаченні 2022 представить Kalush Orchestra з піснею Stefania.