Сьгодні 8 травня у Києві містяни помітили відомих ірландських музикантів Боно та Еджа. Музиканти гурту U2 виступили із невеликим концертом просто на станції метро Хрещатик!

Разом із легендарними U2 заспівали українські “Антитіла”, про яких вже почув ну точно весь світ, адже минулого тижня вони випустили спільну пісню разом із Едом Шираном.

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Нагадаємо. що гурт U2 підтримував Україну від самого початку війни: “Світ спостерігає

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