Найкращі серіали BBC: топ-8

Серіали BBC – одні з найкращих серіалів у світі. Вони відрізняються лаконічністю, витримкою та сюжетом, який тримає у напрузі до останнього моменту. Тому не дивно, що, наприклад, «Шерлок» чи «Доктор Хто» вважають найкращими серіалами BBC. Новий канал підготував для тебе підбірку ТОП-8 найкращих серіалів ВВС. Поринь у світ англійських пригод та гумору разом з ВВС.

«Доктор Хто»

Роки виходу: 1963-1989, 1996, 2005-нині

Жанр: фантастика

Актори: Метт Сміт, Джоді Віттакер, Девід Теннант, Пітер Капальді, Біллі Пайпер

У 1963 році серіал «Доктор Хто» стартував на ВВС як дитяча передача. Вона розказувала про дідуся, який живе у телефонній будці, яка, насправді, є космічним кораблем і машиною часу водночас. Дідусь виявився інопланетянином з раси Володарів Часу, який називає себе Доктором. Раз на певний час Доктор перероджується в іншому тілі, зберігаючи свою ексцентричність та знання. Зі своїми супутниками він не тільки подорожує, але і вирішує проблеми і бореться зі злом.

«Шерлок»

Роки виходу: 2010-2017

Жанр: детектив

Актори: Бенедикт Кембербетч, Мартін Фріман, Аманда Аббінгтон, Уна Стабс, Марк Гетісс

Серіал заснований на серії оповідань письменника Артура Конана Дойля про відомого детектива-консультанта Шерлока Холмса та його помічника доктора Ватсона. У сучасній інтерпретації Джон Ватсон – військовий лікар, який нещодавно повернувся в Лондон. Його сусідом стає детектив Шерлок Холмс, який відомий своїм неординарним розумом та жагою до викриттів. Разом вони допомагають поліції розслідувати злочини.

«Гострі картузи»

Роки виходу: 2013-нині

Жанр: кримінальна драма

Актори: Кілліан Мерфі, Сем Ніл, Хелен Маккрорі

В основі серіалу лежать реальні події першої половини ХХ століття. Це історія родини, яка створила свою банду, щоб захищати членів сім’ї. Події починають розгортатися, коли у Бірмінгем з війни повертаються три члени банди Гострі картузи — Артур Шелбі, Джон Шелбі і Томас Шелбі. Заворушка починається, коли у місті з’являється новий начальник поліції. Інспектор Честер Кемпбелл, що має особливе завдання від Вінстона Черчилля — розслідувати розкрадання кулеметів з казенного військового заводу, з усією рішучістю починає зачистку міста від злочинності — у першу чергу від банди «Гострі картузи».

«Нічний адміністратор»

Роки виходу: 2016

Жанр: драма

Актори: Том Хіддлстон, Х’ю Лорі, Олівія Колман, Том Холландер, Елізабет Дебікі

Серіал заснований на однойменному романі Джона ле Карре. Події відбуваються у переддень египетської революції 2011 року. Колишній британський солдат Джонатан Пайн працює нічним портьє в каїрському готелі «Нефертіті». Одного разу йому в руки потрапляє конверт з секретною інформацією. Він збирається передати конверт спецслужбам, але не встигає. У заворушці гине невинна людина. Тому Джонатана Пайна вербує британська розвідниця Берр. Пайна відправляють в синдикат з торгівлі зброєю працювати під прикриттям у філантропа Річарда Роберта.

«Вбиваючи Єву»

Роки виходу: 2018-нині

Жанр: драма

Актори: Джоді Комер, Сандра О

Серіал знятий за мотивами циклу романів «Кодове ім’я: Вілланель» Люка Дженнінгса. Він розповідає про протистояння співробітниці MI5 Єви Поластрі та найманої вбивці з російським корінням Вілланель. Між спецагентом і кілером починається довга гра в кішки-мишки. Кожна хоче вийти з гри переможницею і здихатися ворога.

«Міс Марпл»

Роки виходу: 1984 – 1992

Жанр: детектив

Актори: Джоан Гіксон, Девід Горовіц

На всі сто відсотків класичний англійський детектив, знятий за мотивами серії романів Агати Крісті. Британська сім’я Бентрі прокидається від поганих новин: до них в спальню вривається покоївка і заявляє, що в бібліотеці лежить мертва дівчина. Поліція з’ясовує, що це тіло танцівниці, що працює в готелі недалеко від їхнього будинку. Як же так вийшло, що вона лежить в бібліотеці чужого будинку, та ще й убита? Щоб це з’ясувати, перелякана місіс Бентрі звертається до своєї подруги – детектива-любителя Джейн Марпл. Так починається перша з дванадцяти справ, яку розгадує ця чарівна міс.

В кожному кадрі серіалу відчувається англійський стиль. Герої можуть по десять хвилин спокійно обговорювати вбивство за чашкою чаю з молоком біля каміну. Після побаченого, і вам захочеться зробити те саме.

«Час»

Роки виходу: 2011 – 2012

Жанр: драма

Актори: Ромола Гарай, Домінік Уест

Що відбувається по іншу сторону живого етеру новини? Не повірите, шпигунські пристрасті! А саме, так було у 50-і роки (холодна війна). Продюсер програми новин «Бі-бі-сі» Фредді Лайон розривається між роботою і непростими відносинами з дівчиною-колегою. З одного боку, на нього тисне держава, яке проти того, щоб журналісти в живому етері повідомляли глядачам правдиві відомості про військові дії. З іншого боку, він таємно закоханий в продюсера передачі Бел Роулі, а вона повністю віддається кар’єрі.

«Гордість і упередження»

Роки виходу: 1995

Жанр: драма

Актори: Колін Ферт, Дженніфер Елі

Серіал знятий за мотивами роману Джейн Остін. Книги англійської письменниці екранізували не один раз. А конкретно цей серіал – сьома екранізація головного роману Остін «Гордість і упередження», і, мабуть, дійсно найкраща. Актор Колін Ферт став знаменитим після ролі в цьому міні-серіалі. І саме ця екранізація «Гордості і упередження» надихнула Хелен Філдінг написати книгу про таку улюблену Бріджит Джонс.

Серіал розповідає про те, як розумна, але бідна Елізабет Беннет (Дженніфер Ель) завоювала серце гордого і дуже заможного містера Дарсі (Колін Ферт) – це фактично історія Попелюшки, тільки без феї-хресної і перенесена в початок XIX століття. У ті роки в Британії ще одружилися з розрахунку, а на почуття ніхто не зважав. Проте цього не скажеш про героїв роману.

Фото: IStock

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