Met Gala 2022: найяскравіші образи вечора (ФОТО)

2 квітня у Нью-Йорку пройшов Бал інституту костюмів, який уесь світ знає під назвою Met Gala. Щороку запрошені зірки на червоній доріжці показують свої неймовірні образи, конкуруючи одне з одним. Кожному хочеться стати головною зіркою вечора. Проте, як правило, вдається це одній або двом особам. Цього року найбільше обговорювали наряди акторки Блек Лайвлі та бізнесвумен Кім Кардаш’ян. Давайте ж подивимося, хто у що був вбраний на Met Gala 2022.

Фото: Getty Images

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