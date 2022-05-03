Бал Інституту костюмів – це подія, за якою щорічно спостерігає весь світ. Зірки конкурують на червоній доріжці та змагаються, чий образ більш неординарний. Цього року в Нью-Йорку Met Gala 2022 відбувся 2 квітня, і один з найбільш незвичайних образів був у Кім Кардашьян.

Так, це важно сприйняти і зрозуміти, що поки в Україні точиться війна, світ продовжує жити нормальним життям. Відбуваються святкові події, зірки ходять червоними доріжками та демонструють дизайнерські вбрання. Це може бути незрозумілим, але варто прийняти факт, що життя у світі триває.

Тому давайте на кілька секунд відволочемося від військових новин, і розберемося, чому весь світ сьогодні обговорює образ Кім Кардашьян на Мет Гала 2022.

Підтримка легенди: Пол Маккартні вийшов на сцену з українським прапором

Євробачення 2022: Солістка гурту Go_A стала речницею від України

Темою вечора був «позолочений гламур». Зірка для Балу Інституту костюмів приміряла образ Мерілін Монро, однієї з найсексуальніших жінок всіх часів. Як і завжди, Кім обрала образ з історією. За попередньою інформацією, це не просто схожий на Мерілін Монро лук! Саме в цій сяючій сукні Монро виконувала «З днем ​​народження, містере президент» у 1962 році.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kim Kardashian (@kimkardashian)

Цікаво, що на Met Gala 2022 Кім з’явилась не сама, а з сестрами та новим бойфрендом Пітом Девідсоном.

Фото: Getty Images