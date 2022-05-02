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Євробачення 2022: Солістка гурту Go_A стала речницею від України

На конкурсі Євробачення солістка Go_A Катерина Павленко стане спікером у 2022 році

Солістка гурту Go_A, який минулого року представляв Україну на пісенному конкурсі, Катерина Павленко стала речницею «Євробачення-2022» від України. Про це повідомляє Суспільний мовник.

Це означає, що саме Катерина Павленко оголошуватиме бали, які поставить національне журі під час голосування в Україні.

«Мені дуже приємно стати частиною цьогорічного Євробачення. Пам’ятаю нашу радість, коли оголосили перші 12 балів. Приємно усвідомлювати, що у мене є можливість зробити когось іще щасливішим», — прокоментувала Катерина.

Нагадаємо, що пісенний конкурс «Євробачення-2022» проходитиме у Турині, Італія. Україну буде представляти гурт Kalush Orchestra  з треком Stefania українською мовою. Українські представники виступлять 10 травня у першому півфіналі під номером 6. Хлопці вже провели свою першу репетицію на сцені «Євробачення-2022».

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