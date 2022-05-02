Анна Трінчер – Не залишай: дивитись онлайн прем'єру кліпу

Вічний момент очікування та сльози відчаю: у новій відеороботі Анна Трінчер зворушливо передала стан всіх українок з 24 лютого і до сьогодні.

Тендітна зовні, але сильна та відважна всередині – саме такою зараз є кожна українка в очікуванні свого коханого-героя з війни. Муд-відео «Не залишай…» — це крик душі незламної української героїні, яка щодня молиться за свого захисника. Від відчайдушного рядка з пісні: «Не залишай мене одну…» щемить серце – за нестерпні страждання всіх, хто зустрівся віч-на-віч з війною.

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– Мільйони українок зараз чекають на своїх чоловіків з фронту, щодня знаходяться в тривозі, стресі та не розуміють, чи настане новий день для їх коханих. Очікування перетворилося на момент вічної ходьби до неосяжного пункту призначення. Сьогоднішні події здаються сюжетом якогось драматичного фільму, але, на жаль, це реальність, героями якої стали українці, – коментує Анна Трінчер.

Своєю піснею артистка має на меті підтримати кожну жінку, яку кровопролитна війна розлучила з коханим. Так, зараз Анна відвідує зі своіми виступами прихистки з дітьми та жінками на Західній Україні, які були вимушені покинути свої рідні домівки. Артистка вже мала можливість заспівати для біженок в Івано-Франківську, Львові і Тернополі, де її зустрічали тепло, з обіймами та сльозами на очах.

– Українки неймовірні. Найсильніші, найвідважніші жінки з великим серцем. Відвідуючи кожен прихисток, я відчувала нестерпну біль, але разом з цим і неймовірну силу не тільки жінок, але й зовсім маленьких дітей… Ми багато обіймалися, співали, плакали та сміялися, забуваючи про тугу хоча б на годинку. Так не повинно бути. Я хочу, щоб після глибоких страждань ми всі по-новому вдихнули життя, і кожен герой повернувся до своєї жінки-героїні, – розповідає Анна Трінчер.