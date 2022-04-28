365 днів: Мікеле Морроне та Ганна Марія Секлюцька повертаються у другій частині гарячої історії

На цю гарячу новинку усі шанувальники італійського актора та співака Мікеле Моррона чекали понад два роки. І ось цей день настав! На Netflix вийшов гарячий фільм «365 днів: Цей день».

У першому фільмі «365 днів», який знятий за мотивами однойменної книги польської письменниці Бланки Ліпінські, італійський мафіозі Массімо Торічеллі закохується у полячку Лауру Белль. Він викрадає дівчину і дає їй 365 днів, щоб вона у нього закохалася. Якщо цього не відбудеться, він її відпустить. Але трапляється так, що Лаура відповідає взаємністю Массімо, після чого починаються їхні пригоди.

Головні ролі у фільмі виконали італійський актор та співак Мікеле Морроне і акторка Анна-Марія Секлюцька. А тепер вони повернулися з продовженням гарячої історії.

У другому фільмі «365 днів: Цей день» нам покажуть, як далі склалося життя гарячої парочки. На нас чекає весілля, складні сімейні драми з родичами італійського мафіозі та загадковий чоловік, який намагатиметься закохати у себе Лауру будь-якою ціною.

Про прем’єру фільму «365 днів: Цей день» актори, які виконують головні ролі, оголосили у своєму Instagram, виклавши гарячі фото та кадри з картини. Мікеле Морроне анонсував вихід фільму своїми сексуальними фото з кінопрем’єри. А ось Анна-Марія Секлюцька показала нарізку кадрів з продовження «365 днів».

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