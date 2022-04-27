Вместо Пасхи с семьей – митинг: Украинская певица о ситуации в Молдове

Українська співачка SHADU опублікувала в Інстаграм світлини з мітингу у Молдові спрямованого на підтримку України та українців. У Великодну неділю артистка прийшла до стін російського посольства в Молдові, де зібралися сотні людей задля підримки українців та заклику зупинити війну, яку росія розпочала 24 лютого проти України.

«Кишинів 24.04.22. Я дуже тішуся, що з кожним днем приходить все більше людей на мітинги на підтримку України в Кишиневі! Тут і українці, і молдавани, і румуни! У всіх одна велика мрія – перемога України, свобода України! Вірю і знаю, що це відбудеться вже дуже скоро! Як виявилося, багато хто про сьогоднішній мітинг дізнався з мого блогу! Яка ж я щаслива, що можу бути корисною! Як же я вдячна кожному, хто прийшов! Слава Україні!»

Автори хіта «Добрий ранок, Україно» на кілька годин відклали зброю та взяли гітари до рук для благодійних концертів .

Пісні українських артистів про війну в Україні: добірка нових пісень про війну

Фото: @offi_shadu