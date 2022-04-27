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Автори хіта «Добрий ранок, Україно» на кілька годин відклали зброю та взяли гітари до рук для благодійних концертів

Автори хіта «Добрий ранок, Україно» на кілька годин відклали зброю та взяли гітари до рук для благодійних концертів

На початку 2022 року українських рок-гурт НУМЕР 482 планував спільний соціальний проєкт з відомою радіоведучою Сонею Сотник. Як і для кожного українця, плани та життя гурту змінилися 24-го лютого, з початком повномасштабної війни росії проти України. 

В сьогоднішніх реаліях, артисти стають військовими та волонтерами, поєднуючи важливі для країни задачі з підтримкою української культури – гурт НУМЕР 482 не виняток. З перших днів війни, фронтмен гурту Віталій Кириченко разом з музикантом Вадимом Зюбіним у складі ТРО ЗСУ боронять територіальну цілісність України. 

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Як і більшість українських артистів, гурт НУМЕР 482 продовжує працювати й на культурному фронті країни, долучаючись за можливості до благодійних виступі для допомоги українцям та бійцям ЗСУ. Кілька днів тому, телемістом з Києва НУМЕР 482 виконали свій хіт “Добрий ранок, Україно” в рамках польського концерту “Слава Україні”, який проходив у Варшаві. 

Автори хіта «Добрий ранок, Україно» на кілька годин відклали зброю та взяли гітари до рук для благодійних концертів

Крім гурту НУМЕР 482 до концерту були залучені відомі європейські та українські виконавці: Ніна Матвієнко & Вероніка Морська, Себаст`ян Рідель & Cree, Юстина Стечковська & Арек Клюсовськи, Антитіла, Грубсон, Юлія Белей, Кася Станкевич & Varius Manx, Пікардійська Терція, Аня Русовіч, Таянна, Анджей Пясечни, Тарабарова, Feel, Jerry Heil, , Юзефіна, Le Voice & Олександр Божик, Аля Трач & Маріен & Вероніка Морська, Малгожата Островська, Probass & Hardi, Кріс Цуговськи, Дарек Малейонек, Go_A, Уршуля, Аліна Паш, Катажина Козлова, Оркестр Адама Штаби.

У рамках благодійного концерту відбувся збір коштів на підтримку нашої держави, що будуть передані Національному банку України.

– Зараз кожен українець, який захищає країну з автоматом, який волонтерить чи донатить свої зароблені кошти на допомогу військовим, крок за кроком наближає нас до Перемоги. Ми унікальна нація: вчора ми були щирі та доброзичливі, а вже сьогодні готові голіруч кидатися на танки орків та відвозити в ЗСУ. Сила в нашому єднанні і вірі українців в ЗСУ, – розповідає фронтмен гурт НУМЕР 482, Віталій Кириченко.

Автори хіта «Добрий ранок, Україно» на кілька годин відклали зброю та взяли гітари до рук для благодійних концертів

Виступу гурту в рамках концерту “Слава Україні”, передував благодійний виступ Віталія Кириченка з піснею “Добрий ранок, Україно” в одному із бункерів міста-героя Харкова. Всі зібрані кошти від заходу були направлені на допомогу полку Азов.

– Найпозитивніші емоції від того, що є така можливість потримати не тільки автомат, а ще й гітару. Приємно побути в колі музикантів і поетів та долучитися до важливої справи, – коментує свою участь у виступі Віталій Кириченко.

Напередодні виступів, кліп НУМЕР 482 на пісню “Добрий ранок, Україно” опинився на 51 позиції в чарті кращих музичних відео українського YouTube.

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