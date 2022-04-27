Автори хіта «Добрий ранок, Україно» на кілька годин відклали зброю та взяли гітари до рук для благодійних концертів

На початку 2022 року українських рок-гурт НУМЕР 482 планував спільний соціальний проєкт з відомою радіоведучою Сонею Сотник. Як і для кожного українця, плани та життя гурту змінилися 24-го лютого, з початком повномасштабної війни росії проти України.

В сьогоднішніх реаліях, артисти стають військовими та волонтерами, поєднуючи важливі для країни задачі з підтримкою української культури – гурт НУМЕР 482 не виняток. З перших днів війни, фронтмен гурту Віталій Кириченко разом з музикантом Вадимом Зюбіним у складі ТРО ЗСУ боронять територіальну цілісність України.

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Як і більшість українських артистів, гурт НУМЕР 482 продовжує працювати й на культурному фронті країни, долучаючись за можливості до благодійних виступі для допомоги українцям та бійцям ЗСУ. Кілька днів тому, телемістом з Києва НУМЕР 482 виконали свій хіт “Добрий ранок, Україно” в рамках польського концерту “Слава Україні”, який проходив у Варшаві.

Крім гурту НУМЕР 482 до концерту були залучені відомі європейські та українські виконавці: Ніна Матвієнко & Вероніка Морська, Себаст`ян Рідель & Cree, Юстина Стечковська & Арек Клюсовськи, Антитіла, Грубсон, Юлія Белей, Кася Станкевич & Varius Manx, Пікардійська Терція, Аня Русовіч, Таянна, Анджей Пясечни, Тарабарова, Feel, Jerry Heil, , Юзефіна, Le Voice & Олександр Божик, Аля Трач & Маріен & Вероніка Морська, Малгожата Островська, Probass & Hardi, Кріс Цуговськи, Дарек Малейонек, Go_A, Уршуля, Аліна Паш, Катажина Козлова, Оркестр Адама Штаби.

У рамках благодійного концерту відбувся збір коштів на підтримку нашої держави, що будуть передані Національному банку України.

– Зараз кожен українець, який захищає країну з автоматом, який волонтерить чи донатить свої зароблені кошти на допомогу військовим, крок за кроком наближає нас до Перемоги. Ми унікальна нація: вчора ми були щирі та доброзичливі, а вже сьогодні готові голіруч кидатися на танки орків та відвозити в ЗСУ. Сила в нашому єднанні і вірі українців в ЗСУ, – розповідає фронтмен гурт НУМЕР 482, Віталій Кириченко.

Виступу гурту в рамках концерту “Слава Україні”, передував благодійний виступ Віталія Кириченка з піснею “Добрий ранок, Україно” в одному із бункерів міста-героя Харкова. Всі зібрані кошти від заходу були направлені на допомогу полку Азов.

– Найпозитивніші емоції від того, що є така можливість потримати не тільки автомат, а ще й гітару. Приємно побути в колі музикантів і поетів та долучитися до важливої справи, – коментує свою участь у виступі Віталій Кириченко.

Напередодні виступів, кліп НУМЕР 482 на пісню “Добрий ранок, Україно” опинився на 51 позиції в чарті кращих музичних відео українського YouTube.