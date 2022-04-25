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Таню Муіньо зняла кліп для музиканта Labrinth: один із саундтреків «Ейфорії»

Таню Муіньо зняла кліп для музиканта Labrinth: один із саундтреків Ейфорії

Українська режисерка Таню Муіньо зняла кліп для британського музиканта Labrinth на його трек Mount Everest

Пісня вийшла ще 2019 року та стала одним з саундтреків серіалу «Ейфорія».

Новий кліп вийшов одночасно зі збірником саундтреків, написаних Labrinth для другого сезону «Ейфорії».

Таню Муіньо — одна з найвідоміших українських кліпмейкерок. Найбільшу славу їй принесли відео для MONATIK на треки «Кружит», «Vitamin D», «УВЛИУВТ», «То, от чего без ума» та «Love it ритм», а також його спільної композиції з Надьою Дорофєєвою «Глубоко». В портфоліо Муіньо кліпи для співачок Normani й Cardi B, Кеті Перрі та Yungblud.

Фото @tanumuino

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