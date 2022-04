На честь королеви Єлизавети ІІ випустили ексклюзивну Барбі (ФОТО)

Правителька Великобританії тепер може похвалитися лялькою-двійником

Американська компанія Mattel вирішила привітати королеву Єлизавету ІІ з 96-річчям, випустивши ексклюзивну Барбі на її честь.

Барбі в образі королеви Єлизавети ІІ створена на основі портрета монархині, замовленому на честь її 60-річчя на престолі у 2012 році. Лялька одягнена білу сукню та весільну тіару, в якій Єлизавета була в день весілля. Мініатюрні медальйони на її стрічках надихнули ордени королівської родини. Рожеву стрічку подарував королеві її батько Георг VI, а блідо-блакитну — дід Георг V.

The Queen has been immortalised as a £94.99 Barbie doll.

She appears to have been made with Barbie’s (in)famous model proportions, opposed to her own 5’ 3’’

But she’s sporting her Royal Family Orders, miniature portraits of her father and grandfather, plus her wedding tiara ???? pic.twitter.com/08uxrLVLsL

— Rebecca English (@RE_DailyMail) April 20, 2022