На честь королеви Єлизавети ІІ випустили ексклюзивну Барбі (ФОТО)

Правителька Великобританії тепер може похвалитися лялькою-двійником

Американська компанія Mattel вирішила привітати королеву Єлизавету ІІ з 96-річчям, випустивши ексклюзивну Барбі на її честь.

Барбі в образі королеви Єлизавети ІІ створена на основі портрета монархині, замовленому на честь її 60-річчя на престолі у 2012 році. Лялька одягнена білу сукню та весільну тіару, в якій Єлизавета була в день весілля. Мініатюрні медальйони на її стрічках надихнули ордени королівської родини. Рожеву стрічку подарував королеві її батько Георг VI, а блідо-блакитну — дід Георг V.

The Queen has been immortalised as a £94.99 Barbie doll.

She appears to have been made with Barbie’s (in)famous model proportions, opposed to her own 5’ 3’’

But she’s sporting her Royal Family Orders, miniature portraits of her father and grandfather, plus her wedding tiara ???? pic.twitter.com/08uxrLVLsL — Rebecca English (@RE_DailyMail) April 20, 2022

«Барбі вшановує монарха, яка найдовше править у британській історії, Її Величність Королеву Єлизавету II, чиє надзвичайне правління показало її незмірну відданість обов’язку і життя служіння. Досягнувши 70-річного ювілею, королева Єлизавета II стає першим британським монархом, яка відсвяткувала платиновий ювілей», — заявили у Mattel.

Барбі-королеву продають в коробці, натхненній Тронним залом Букінгемського палацу, і вона прикрашена значком, присвяченим 70-річчю сходження королеви на престол. Придбати її можна буде в Harrods, Hamleys, Selfridges, John Lewis та на Amazon. Ціна складатиме $75 доларів. Зараз можна купити не більш як три ляльки в одні руки.

Фото: Getty Images

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