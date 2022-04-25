Новий канал>G.space>Новини

На честь королеви Єлизавети ІІ випустили ексклюзивну Барбі (ФОТО)

На честь королеви Єлизавети ІІ випустили ексклюзивну Барбі (ФОТО)

Правителька Великобританії тепер може похвалитися лялькою-двійником

Американська компанія Mattel вирішила привітати королеву Єлизавету ІІ з 96-річчям, випустивши ексклюзивну Барбі на її честь.

Барбі в образі королеви Єлизавети ІІ створена на основі портрета монархині, замовленому на честь її 60-річчя на престолі у 2012 році. Лялька одягнена білу сукню та весільну тіару, в якій Єлизавета була в день весілля. Мініатюрні медальйони на її стрічках надихнули ордени королівської родини. Рожеву стрічку подарував королеві її батько Георг VI, а блідо-блакитну — дід Георг V.

«Барбі вшановує монарха, яка найдовше править у британській історії, Її Величність Королеву Єлизавету II, чиє надзвичайне правління показало її незмірну відданість обов’язку і життя служіння. Досягнувши 70-річного ювілею, королева Єлизавета II стає першим британським монархом, яка відсвяткувала платиновий ювілей», — заявили у Mattel.

Барбі-королеву продають в коробці, натхненній Тронним залом Букінгемського палацу, і вона прикрашена значком, присвяченим 70-річчю сходження королеви на престол. Придбати її можна буде в Harrods, Hamleys, Selfridges, John Lewis та на Amazon. Ціна складатиме $75 доларів. Зараз можна купити не більш як три ляльки в одні руки.

Фото: Getty Images

Читай також:

Таню Муіньо зняла кліп для музиканта Labrinth: один із саундтреків «Ейфорії»

Дантес віддав свою Tesla на потребу волонтерів: «Розвозять дітям їжу»

новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь