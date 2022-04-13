Сергій Жадан отримав Премію Свободи

Виграні гроші творець передасть волонтерам

Український письменник та громадський активіст Сергій Жадан став лауреатом Премії Свободи від фундації Франка Ширрмахера. Про це повідомив сам українець у своєму Facebook.

«Отримав Премію Свободи від фундації Франка Ширрмахера — легендарного видавця Frankfurter Allgemeine Zeitung. Премія Свободи цього року вручається вперше, разом із традиційною премією фундації. Дякую організаторам за цей жест підтримки України — для нас сьогодні увага й підтримка світу справді є дуже важливою», — написав Жадан.

За Премію Свободи Сергій Жадан отримав також грошову винагороду у розмірі 10 тисяч швейцарських франків. Ці гроші письменник пообіцяв передати на волонтерські потреби: «Куплю пару бусів для хороших людей».

Цьогорічі фундація Франка Ширрмахера вперше вручила Премію Свободи. За словами організаторів, її даватимуть «особистостям, які прагнуть просвітленої свідомості та творчої свободи особистості». Церемонія вручення премії відбудеться восени у Цюриху, Швейцарія.

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