Оля Полякова — Колискова Мелодія України: прем'єра нової пісні!

Співачка випустила нову пісню «Колискова Мелодія України»

В соціальних мережах з’явилась нова робота Олі Полякової «Колискова Мелодія», в якій співачка відтворює настрої, біль та сподівання всієї держави. Пісня містить оригінальний текст, проспіваний Поляковою в дусі традиційних українських колискових на мелодію легендарного українського композитора Мирослава Скорика. Відео, що супроводжує композицію, змонтоване з реальних кадрів військової хроніки.

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Оля Полякова — «Колискова Мелодія»: слухати онлайн

Навіть науковці, аналізуючи колискові в українській культурі, відзначають, що їхні ритмічна та змістова компоненти мають надзвичайно сильний психологічний вплив на тих, хто їх слухає: заспокоюють, навіюють відчуття затишку та комфорту, безпеки домашньої оселі. Тому, дотримуючись традиції, Оля Полякова заклала в нову пісню зміст, що відгукнеться кожному українцеві, адже зараз ми як ніколи — одна велика сім’я.

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— Горніть до себе дітей, якщо маєте таку можливість, обов’язково говоріть із ними про те що зараз відбувається, знаходьте слова. Співайте їм колискових, якщо вас розділяє відстань. Коли мені надіслали колискову, яку ви зараз чуєте, вона настільки пронизала моє серце, що я просто не змогла не записати її. Вона викликає образи діточок з усіх куточків держави, що пережили та досі переживають бомбардування у підвалах, просинаються під звуки вибухів, прощаються зі своїми батьками на вокзалах. Але кінцевий сенс пісні в тому, що навіть у найтяжчі миті ми, українці, не втрачаємо надію знову бачити мирне небо, віру в нашу перемогу. Перемога обов’язково буде за нами — немає жодних сумнівів. Слава Україні! — прокоментувала прем’єру нової музичної роботи Оля Полякова, яка нещодавно запустила онлайн-проєкт на підтримку військових.