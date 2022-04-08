Сергій Бабкін – Далі ми самі: слухати онлайн, текст (слова) пісні

За 44 дні війни українські виконавці записали десятки проникливих пісень, які назавжи залишаться саундтреками до цих жахливих подій. Сьогодні нову пісню випустив і Сергій Бабкін. Композицію “Далі ми самі” було написано та записано у березні 2022 року у місті Дніпро, куди Бабкін разом з родиною був вимушений евакуюватись з Харкова.

Над піснею також працювали один з кращих в Україні духових музикантів Сергій Сидоренко та мультиінструменталіст Олександр Шульга. Автором відео виступив молодий режисер Павло Зеленов.

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– Не цією піснею я хотів розпочинати свій творчий 2022 рік, – зізнався Сергій Бабкін. – Як і всі ми, українці, не так уявляв свою весну. Але творчість і мистецтво ніколи не зупиняються, як би боляче не було, як би не було складно. Воно є, воно існує незалежно від обставин. Воно резонує, плаче та кричить. Все відчуває та все чує. Ця пісня назавжди для мене залишиться особливою. Нагадуватиме мені про сьогоднішні дні, про те, що нам усім довелося пережити, що назавжди змінило наше життя. Це замикання в системі неможливо було уявити, неможливо було побачити у найстрашніших снах! Дуже сподіваюся, що така пісня в мене буде одна, і я не встигну написати чогось подібного. Бо незабаром усе закінчиться — буде наша перемога і настане мир. Наша країна почне розквітати! Не наново, а вийде на новий рівень, на нову висоту свого польоту. Набуде неймовірної сили духу, згуртованості, любові. Кожне життя матиме сенс!

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У квітні Сергій Бабкін проведе серію благодійних акустичних вечорів у містах Німеччини. Як уродженець та почесний громадянин Харкова, міста, яке щодня зазнає запеклих артилерійських обстрілів і бомбардувань, Сергій збирає засоби для лікування дітей рідного міста, які постраждали від війни. На камерному концерті прозвучать як сольні композиції Бабкіна, так і пісні легендарного гурту 5nizza.

Прибуток від видання пісні та монетизації на YouTube буде перераховано Харківській Обласній Дитячій Клінічній лікарні №1.

Текст (слова) пісні Сергій Бабкін – Далі ми самі

Зовні спека

Всередині тиша

Як я раніше цього

не помічав

Біла лелека додому кличе

Не знайду слів, щоб пояснити очам

Десь там

глибоко вибухи

Зла мета

на дахи

Поміж стінами янголи

Дивляться в небо

По містах

Стомлені видихи

НІЧ світає

Скажені птахи

час від часу

перебої мрій

Від тебе

ПР

Звільни від тягаря зайвих думок

Звільни від тягаря зайвих думок

А далі ми

Далі ми самі

У безпеці

душа мальовнича

ніколи фарб ні в кого не позичав

Від себе втеча

Долоні вкрили обличчя

Кожного ранку ніби

Мовчки кричав