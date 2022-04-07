Міла Куніс зізналася, чому не розмовляє українською мовою

Зірка пояснила вплив СРСР на Україну та її культуру

Американська акторка українського походження Міла Куніс визнала, що не знає української мови, і пояснила причину. Поговорити про це знаменитість наважилася у програмі CNN «Хто розмовляє з Крісом Воллесом».

Разом зі своїм чоловіком, актором Ештоном Кутчером Міла Куніс з’явилася на шоу онлайн та розповіла, як зараз допомагає Україні та що для неї означає українська спадщина. За словами акторки, після повномасштабного вторгнення росії вона провела зі своїми дітьми розмову, щоб нагадати, що вони напівукраїнці. Міла Куніс емігрувала разом з родиною з міста Чернівці у США у віці семи років. Але як зізналася зірка, українською мовою вона не володіє.

«Я не говорю українською. Коли я росла в Україні, вона все ще перебувала під егідою СРСР, тому я говорила російською, як і всі ми. Тому мої діти теж розуміють російську мову. Я говорю російською зі своїми батьками… Все, про що я думала, – це те, що добре значити ще одну мову. Але до того, як все сталося, я ніколи не думала, що здатність говорити мовою культури є важливим аспектом у тому, щоб вони розуміли, звідки походять», – пояснила Міла Куніс.

Нагадаємо, що Міла Куніс та Ештон Кутчер допомагають Україні з перших днів повномасштабного вторгнення росії. Зірки вже зібрали понад 35 мільйонів доларів та особисто пожертвували 3 мільйони на потреби українців. Також вони збираються передати 20 тисяч бронежилетів, щоб відправити їх до української армії. Президент Володимир Зеленський подякував парі під час відеодзвінка за їхню допомогу Україні.

Фото: Getty Images

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