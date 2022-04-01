Джим Керрі завершує свою акторську кар’єру

Улюбленець мільйонів хоче відпочити від зйомок

Американський актор та комік Джим Керрі приголомшив фанатів новиною про закінчення акторської кар’єри. Таким зізнанням зірка шокував в інтерв’ю Access Hollywood.

Інтерв’ю з американським виданням було організовано в рамках промо фільму «Сонік в кіно 2» за участю Джима Керрі. Тому артист скористався нагодою, щоб зробити офіційну заяву про вихід з акторства.

«Я відчуваю, і це те, що ви, можливо, ніколи не почуєте від іншої знаменитості, що мені достатньо. Я зробив досить. Мене достатньо. Я йду на пенсію. Я говорю це досить серйозно. Якщо, звичайно, раптом ангели принесуть мені якийсь сценарій, написаний золотим чорнилом, і я зрозумію, що людям дуже важливо це побачити, то може я й повернусь», – сказав Джим Керрі.

Акторську кар’єру Джим Керрі завершає у віці 60 років. За його плечами 40 років знімань. Найбільшу популярність йому принесли такі фільми, як: «Маска», «Тупий і ще тупіший», «Ейс Вентура: Розшук домашніх тварин», «Бетмен назавжди», «Брюс Всемогутній» та багато інших.

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