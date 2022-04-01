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Джим Керрі завершує свою акторську кар’єру

Джим Керрі завершує свою акторську кар'єру

Улюбленець мільйонів хоче відпочити від зйомок

Американський актор та комік Джим Керрі приголомшив фанатів новиною про закінчення акторської кар’єри. Таким зізнанням зірка шокував в інтерв’ю Access Hollywood.

Інтерв’ю з американським виданням було організовано в рамках промо фільму «Сонік в кіно 2» за участю Джима Керрі. Тому артист скористався нагодою, щоб зробити офіційну заяву про вихід з акторства.

«Я відчуваю, і це те, що ви, можливо, ніколи не почуєте від іншої знаменитості, що мені достатньо. Я зробив досить. Мене достатньо. Я йду на пенсію. Я говорю це досить серйозно. Якщо, звичайно, раптом ангели принесуть мені якийсь сценарій, написаний золотим чорнилом, і я зрозумію, що людям дуже важливо це побачити, то може я й повернусь», – сказав Джим Керрі.

Акторську кар’єру Джим Керрі завершає у віці 60 років. За його плечами 40 років знімань. Найбільшу популярність йому принесли такі фільми, як: «Маска», «Тупий і ще тупіший», «Ейс Вентура: Розшук домашніх тварин», «Бетмен назавжди», «Брюс Всемогутній» та багато інших.

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