Артем Пивоваров – Радісно/Страшно: Слухати композицію, в основі якої – вірш Гео Шкурупія

В рамках авторського культурного проекту «Твої Вірші, Мої Ноти» Артем Пивоваров презентував трек «Радісно/Страшно» за участю Лілу45. За основу композиції був взятий вірш Гео Шкурупія, поета епохи розстріляного відродження – часу, коли здійснювався наступ на українську культуру і самобутність. Саме це відчуваємо і зараз.

«Роботу «Радісно/Страшно» було створено ще до війни, але зараз вона набула нових сенсів і актуальна як ніколи. Як і сам проект “Твої вірші, мої ноти”. У часи боротьби за збереження генетичного коду нації культура потребує особливої підтримки, а це і є головна мета проекту».

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