Тіна Кароль разом із сином допомагають біженцям з України у Польщі

Українська співачка Тіна Кароль зараз перебуває у Варшаві, де активно дає благодійні концерти та збирає гроші для українців. Не залишається осторонь і 13-річний син артистки Веніамін, який приїхав з навчання у Лондоні у Польщу до зіркової мами.

Як показала у своєму Instagram Тіна Кароль, її син проводить свої канікули допомагаючи українським дітям у Польщі. Хлопчик став волонтером та зустрічав українців на вокзалі у Варшаві, а також пригощав солодощами дітей, які вимушено тікають від війни.

Зазначимо, син Тіни Кароль Веніамін навчається в елітному навчальному закладі у Лондоні та живе у приймаючій родині. За чутками, за навчання сина співачка платить близько мільйона гривень на рік.

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