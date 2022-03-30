Concert for Ukraine: зібрано понад 435 млн. гривень на підтримку України

29 березня у британському місті Бірмінгемі пройшов благодійний Concert for Ukraine. У двогодинному музичному концерті взяли участь Каміла Кабельо, Ед Ширан, Грегорі Портер, Ніл Роджерс, Палома Фейт та інші британські зірки.

Метою стадіонного лайву був збір коштів на підтримку українців, які потеррпають від війни з росією. Окрім виручки від продажу квитків, на гуманітарні цілі Disasters Emergency Committee (DEC) в Україні також були спрямовані спонсорські та рекламні доходи від трансляції події на британському телебаченні. За даними організаторів події, сума зборів сягає 13,4 млн фунтів стерлінгів (понад 520 млн грн). Завдяки збору коштів на концерті, організація DEC загалом зібрала 260 млн фунтів стерлінгів.

Спеціальною українською гостею концерту стала Джамала з піснею «1944» , яка здобула перемогу Україні на «Євробаченні» у 2016 році. У основі композиції — реальна історія прабабусі співачки, яку радянська влада депортувала з Криму. Сьогодні у дні, коли майже 4 мільйони українців змушені були покинути свої домівки через війну, пісня набула нового сенсу. Не тільки в Україні, а й поза її межами.

«Місяць для повномасштабної війни — це достатньо довго. Та скільки б часу не пройшло, до кривавих злочинів не призвичаїтись ніколи. Ні нам, ні світу. Те, що зробили вчора британці у Бірмінгемі — дійсно велика справа: зібрати таку кількість великих зірок, понад десять тисяч гостей у залі, сотні тисяч глядачів в онлайні і як результат — понад 520 мільйонів гривень на підтримку українців», — прокоментувала Джамала.

За словами співачки, саме цим треком сьогодні можна розказати про те, що відбувається в Україні, знаходячись у мирних містах.

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