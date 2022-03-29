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Шон Пенн приїхав до Львова, щоб допомогти переселенцям

Шон Пенн приїхав до Львова, щоб допомогти переселенцям

Знаменитість допомагає українцям з перших днів війни

Голлівудський актор та режисер Шон Пенн завітав до Львова, щоб допомогти українським переселенцям, які зараз перебувають на Львівщині. Про це стало відомо з соціальних мереж голови Львівської ОВА Максим Козицький.

Козицький повідомив, що благодійний фонд голлівудського актора закуповуватиме доставлятиме до міста гуманітарні вантажі.

Шон Пенн приїхав до Львова, щоб допомогти переселенцям

«Зараз я говорю не як документаліст, а як керівник благодійної організації CORE. Ми пропонуємо будь-яку допомогу, готові допомогти, як з технічними питаннями, так і комунікацією. Зараз конкретно розуміємо, що потрібно поселяти людей. Як тільки буде перелік необхідного, ми готові долучитись до допомоги», ‒ сказав Пенн.

Нагадаємо, на момент російського вторгнення в Україну 24 лютого Шон Пенн знаходився у Києві. Кілька днів тому Шон Пенн підписав угоду з мером Кракова, щоб спільно допомагати українським біженцям. Також актор пообіцяв публічно розплавити свою статуетку, якщо на церемонії «Оскар 2022» не дадуть виступити президенту Володимиру Зеленському.

Фото: Getty Images

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