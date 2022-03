Німецький гурт Scorpions викреслив москву з тексту свого хіта Wind of change. Як тепер звучить улюблений мільйонами трек – слухай у матеріалі

Легендарні Scorpions підтримують Україну! 27 березня в рамках американського туру гурт дав великий концерт у Лас-Вегасі, світовій столиці розваг. Під час шоу музиканти виконали свій знаменитий хіт Winds of Change, замінивши рядок про москву на фразу про Україну.

Scorpions — Wind of change: гурт змінив слова пісні на підтримку України

Так, перед початком виступу з оновленою піснею Wind of change соліст Scorpions Класус Майне висловив підтримку Україні в війні, яку розв’язала рф. Під час виконання знаменитого хіта замість слів «Follow the moskva down to Gorky Park» (з англійської — «Ідучи берегом москви-ріки до парку Горького») вокаліст заспівав: «Now listen to my heart, it says Ukrainia» (з англійської — «А тепер послухай моє серце, воно каже: Україна»).

Протягом усього музичного номера Scorpions з піснею Wind of change зал для глядачів був освітлений синьо-жовтими променями. На великому екрані з’явився текст про Україну, а потім синьо-жовтий символ, що позначає світ.

Scorpions — Wind of change: слухати оновлену пісню на підтримку України

Scorpions — Wind of change: текст (слова) пісні

Now listen to my heart,

it says Ukrainia

Listening to the wind of change

An August summer night

Soldiers passing by

Listening to the wind of change

The world is closing in

Did you ever think

That we could be so close, like brothers

The future’s in the air

Can feel it everywhere

Blowing with the wind of change

Take me to the magic of the moment

On a glory night

Where the children of tomorrow dream away

In the wind of change

Walking down the street

Distant memories

Are buried in the past, forever

Now listen to my heart,

it says Ukrainia

Listening to the wind of change

Take me to the magic of the moment

On a glory night

Where the children of tomorrow share their dreams

With you and me

Take me to the magic of the moment

On a glory night

Where the children of tomorrow dream away

In the wind of change

The wind of change

Blows straight into the face of time

Like a storm wind that will ring the freedom bell

For peace of mind

Let your balalaika sing

What my guitar wants to say

Take me to the magic of the moment

On a glory night

Where the children of tomorrow share their dreams

With you and me

Take me to the magic of the moment

On a glory night

Where the children of tomorrow dream away

In the wind of change