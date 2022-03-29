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Легендарні Scorpions змінили слова пісні Wind of change на підтримку України. Слухаємо!

Scorpions — Wind of change

Німецький гурт Scorpions викреслив москву з тексту свого хіта Wind of change. Як тепер звучить улюблений мільйонами трек – слухай у матеріалі

Легендарні Scorpions підтримують Україну! 27 березня в рамках американського туру гурт дав великий концерт у Лас-Вегасі, світовій столиці розваг. Під час шоу музиканти виконали свій знаменитий хіт Winds of Change, замінивши рядок про москву на фразу про Україну.

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Scorpions — Wind of change: гурт змінив слова пісні на підтримку України

Так, перед початком виступу з оновленою піснею Wind of change соліст Scorpions Класус Майне висловив підтримку Україні в війні, яку розв’язала рф. Під час виконання знаменитого хіта замість слів «Follow the moskva down to Gorky Park» (з англійської — «Ідучи берегом москви-ріки до парку Горького») вокаліст заспівав: «Now listen to my heart, it says Ukrainia» (з англійської — «А тепер послухай моє серце, воно каже: Україна»).

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Протягом усього музичного номера Scorpions з піснею Wind of change зал для глядачів був освітлений синьо-жовтими променями. На великому екрані з’явився текст про Україну, а потім синьо-жовтий символ, що позначає світ.

Scorpions — Wind of change: слухати оновлену пісню на підтримку України

Scorpions — Wind of change: текст (слова) пісні

Now listen to my heart,
it says Ukrainia
Listening to the wind of change
An August summer night
Soldiers passing by
Listening to the wind of change
The world is closing in
Did you ever think
That we could be so close, like brothers
The future’s in the air
Can feel it everywhere
Blowing with the wind of change
Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow dream away
In the wind of change
Walking down the street
Distant memories
Are buried in the past, forever
Now listen to my heart,
it says Ukrainia
Listening to the wind of change
Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow share their dreams
With you and me
Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow dream away
In the wind of change
The wind of change
Blows straight into the face of time
Like a storm wind that will ring the freedom bell
For peace of mind
Let your balalaika sing
What my guitar wants to say
Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow share their dreams
With you and me
Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow dream away
In the wind of change

новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания 01:22
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