Німецький гурт Scorpions викреслив москву з тексту свого хіта Wind of change. Як тепер звучить улюблений мільйонами трек – слухай у матеріалі
Легендарні Scorpions підтримують Україну! 27 березня в рамках американського туру гурт дав великий концерт у Лас-Вегасі, світовій столиці розваг. Під час шоу музиканти виконали свій знаменитий хіт Winds of Change, замінивши рядок про москву на фразу про Україну.
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Scorpions — Wind of change: гурт змінив слова пісні на підтримку України
Так, перед початком виступу з оновленою піснею Wind of change соліст Scorpions Класус Майне висловив підтримку Україні в війні, яку розв’язала рф. Під час виконання знаменитого хіта замість слів «Follow the moskva down to Gorky Park» (з англійської — «Ідучи берегом москви-ріки до парку Горького») вокаліст заспівав: «Now listen to my heart, it says Ukrainia» (з англійської — «А тепер послухай моє серце, воно каже: Україна»).
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Протягом усього музичного номера Scorpions з піснею Wind of change зал для глядачів був освітлений синьо-жовтими променями. На великому екрані з’явився текст про Україну, а потім синьо-жовтий символ, що позначає світ.
Scorpions — Wind of change: слухати оновлену пісню на підтримку України
Scorpions — Wind of change: текст (слова) пісні