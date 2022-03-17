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Стало відомо, що трапилося зі всесвітньо відомим котом Степаном, який підкорив Брітні Спірс: домашній улюбленець мешкав у Харкові…

Кіт Степан із Харкова тепер у Франції

Степан потрапив в епіцентр бомбардувань

Завдяки кумедному й невимушеному виразу мордочки кіт Степан став зіркою соцмереж. Нині лише в Instagram він має кількість підписників на заздрість усім – більше одного мільйона. Його фото підкорили навіть Брітні Спірс, а ще він став обличчям відомих брендів. Проте 24 лютого життя Степана та його власниці змінилося. Вони прокинулися від бомбардування Харкова російськими військовими.

Кіт Степан із Харкова тепер у Франції

«У перші дні війни були найжорстокіші руйнування. В сусідні будинки щоденно потрапляли снаряди, будинки горіли на наших очах. Наш якимось дивом лишався в порядку рівно тиждень. На восьмий день постраждав і він. На балкон сусідів прилетів снаряд. Дякувати Богу, пожежі не було. В двох-трьох десятках квартир висипались усі вікна. Також два снаряди впали у нас у дворі перед домом», – написала власниця Степана в Instagram.

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Кіт Степан із Харкова тепер у Франції

Разом із господинею кіт був змушений переселитися у підвал. «Дві ночі ми там сиділи. Тиждень були без світла. Щоб зарядити телефон, ходили в сусідній під’їзд у підвал», – ділиться власниця.

Потім завдяки небайдужим волонтерам котику вдалося евакуюватися з Харкова спочатку до Львова, а потім і за кордон. «У Польщі нам надійшла пропозиція про допомогу від Всесвітньої Асоціації Інфлюенсерів з Монако, члени якого допомогли дістатися Франції», – написала власниця котика.

Кіт Степан із Харкова тепер у Франції

Нині Степан тимчасово мешкає там і разом із хазяйкою чекає на перемогу України, щоб повернутися додому.

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