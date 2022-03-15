«Я – Україна»: Настя Каменських випустила нову пісню про війну

Українська співачка Настя Каменських випустила новий трек під назвою «Я – Україна». Його артистка написала разом зі своїм чоловіком, репером та продюсером Потапом. Присвятила пісню зірка, звичайно ж, рідній Батьківщині.

«Українці! Щодня болить все більше, але ми все витримаємо! Ми сильні! Лише тримаючись духом і серцем ми зможемо. Не забудемо жодного, хто в ці дні пішов у вічність! Тримаймося, як би важко не було. Сьогодні кожен з нас — це Україна!» — написала артистка на своїй сторінці в Instagram.

Слова до чуттєвої пісні, яка вселяє надію, написав сам Потап (Олексій Птапенко), а музику – разом з Настею Каменських.

«Це найважливіша пісня, яку ми написали з Анастасією Каменських. Кожен із нас — Україна! Ми відчуваємо її біль всім серцем! Ми віримо в Неї ,а Вона в Нас! Щиро вдячні нашому другу Micah The Violinist за пронизливу і таку рідну скрипку! Все буде! Буде так!» – прокоментував у своєму Instagram Потап.

Слова до пісні Настя Каменських «Я – Україна»:

Загояться всі рани

Розчиниться вся кров

Колись мене побачиш ти квітучою

І знов

Я подарую чисте небо і прийде весна

Колись, коли закінчиться війна

Тому що я — Україна

Я витримаю біль

Я захищу тебе від куль

Що в мене цілять звідусіль

Тому що я сильна

Я подолаю все

Бо ти мене в своїх руках несеш

Ви голови поклавши

Відправились у сни

Колись назвуть

Героями вас

Ви мої сини

І зацвіте калина, мов кров червоний мак

Згадає Батьківщина, яким ти був козак

Вірю

З тобою я в наші сили

Свобода в серці як крила

І мир повернеться знов

Знаю

З тобою я все подолаю

Завжди добро перемагає і переможе любов

Тому що я — Україна

Я витримаю біль

Я захищу тебе від куль

Що в мене цілять звідусіль

Тому що я сильна

Я подолаю все

Бо ти мене в своїх руках несеш

Наші ангели нас захищають

Від навали і тьми ворогів

Мої крила тебе обіймать

Мої руки в крові чужаків

Вони ніж нам встромили у спину

Увірвавшись нахабно вночі

Але стали ми за Україну єдині

Схрестивши у битві мечі

Відбудуємо все

Повернуться із далеких країв всі птахи

Очі твої мені посміхнуться

Засміються ще знов дітлахи

Сильна нація, вільна, єдина

Мирне небо щасливе життя

Ми і є всі твої

Ми — родина!

І нехай буде так!

Буде так!

Читай також:

Україна таки візьме участь у Євробаченні 2022

Блогер Олександр Волошин запустив онлайн координаційний центр: Як він працює