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Російські війська обстріляли будинок Ігоря Кондратюка біля Києва (ФОТО)

Російські війська обстріляли будинок Ігоря Кондратюка біля Києва (ФОТО)

Будинок відомого українського телеведучого та продюсера Ігоря Кондратюка потрапи під обстріл ворожих військ росії. Про це повідомила сама знаменитість у своїх соціальних мережах.

У своєму Facebook Ігор Кондратюк опублікував фото свого будинку на Київщині після обстрілу 14 березня.

«Одне з перших привітань з ювілеєм мені сьогодні “прилетіло” від рашистів. Росіяни – лайно планети Земля, – поцілили в наш будинок під Києвом. Палайте в пеклі, імперські безславні безмозглі покидьки! Слава ЗСУ! Слава Україні! Смерть російським окупантам!»- підписав пост телеведучий.

Сьогодні, 14 березня, Ігорю Кондратюку виповнилося 60 років.

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