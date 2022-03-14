Російські війська обстріляли будинок Ігоря Кондратюка біля Києва (ФОТО)

Будинок відомого українського телеведучого та продюсера Ігоря Кондратюка потрапи під обстріл ворожих військ росії. Про це повідомила сама знаменитість у своїх соціальних мережах.

У своєму Facebook Ігор Кондратюк опублікував фото свого будинку на Київщині після обстрілу 14 березня.

«Одне з перших привітань з ювілеєм мені сьогодні “прилетіло” від рашистів. Росіяни – лайно планети Земля, – поцілили в наш будинок під Києвом. Палайте в пеклі, імперські безславні безмозглі покидьки! Слава ЗСУ! Слава Україні! Смерть російським окупантам!»- підписав пост телеведучий.

Сьогодні, 14 березня, Ігорю Кондратюку виповнилося 60 років.

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