Блогер Олександр Волошин запустив онлайн координаційний центр: Як він працює

Олександр Волошин виклав на своїй сторінці в Instagram звернення, в якому розповів, як працює координаційний центр, як отримати допомогу та як приєднати до команди, якщо є така можливість

«Останні три-чотири дні ми створювали координаційний центр, і я звертаюся до всіх мирних громадян, які зараз перебувають у гарячих точках нашої країни: у Харківській, Сумській, Донецькій, Київській, Луганській – у всіх областях, де зараз відбувається «рятівна операція» гребанного путлера. Ми створили велику структуру, в якій зараз уже працює понад 100 людей, центр, який допомагатиме всім мирним жителям».

На даний момент координаційний центр може допомогти в таких областях: Херсонська, Чернігівська, Сумська, Київська, Харківська, Запорізька, Луганська, Донецька, Миколаївська.

#ДобріІсторії: Леся Нікітюк відкрила Координаційний центр прийому переселенців у Хмельницькому

Камбербетч поселить в себе вдома українських біженців

Як працює онлайн-координаційний центр?

«Якщо ви знаходитесь, наприклад, у Харківській області і вам потрібна допомога – їжа, ліки, ночівля, евакуація, ви пишете у наш бот у Телеграм, яка саме допомога потрібна, і наш координатор знаходить людину, яка вам може допомогти та з’єднує вас, – розповів Олександр. – Таким чином ми хочемо допомогти якомога більшій кількості людей! Усі, хто хоче допомогти іншим людям, переходьте за посиланням, приєднуйтесь до боту, пишіть у чат – у нас величезна команда, яка скоординує кожного. Я розумію, що тільки своїми ресурсами я допомогти всім не можу, тому я зібрав команду, яка готова допомагати! Якщо ви теж хочете стати нашим координатором, пишіть мені в особисті повідомлення».