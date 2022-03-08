MELOVIN написав пісню під час війни

MELOVIN під час воєнних подій, які зараз тривають в Україні написав пісню «Не зволікай». Композиція передає всі емоції, які відчуває артист та кожен українець у складний для нашої країни час

«В ніч з 23 го на 24 лютого я не спав. Я відкрив подарунок від своїх фанатів, та збирав великий Lego рояль всю ніч. Перший вибух я почув 1:53 та написав про це в чат своїй команди! Мене заспокоїли, та ніхто цьому не надав значення. В 5:57 другий вибух, від якого почали тремтіти вікна! Ряд сильних вибухів та гучний свист! Я подзвонив команді, це всі чули! Зайшовши в інтернет, ми побачили офіційну інформацію від нашої влади! Інформацію, що почалася війна і Росія відкрила вогонь під виглядом «спеціальної миротворчої місії» для захисту українців!

Але це брехня! Нас не має від кого захищати та рятувати! Але ні, вже є! Від агресії Росії! Під ранок ми почали швидко збирати свої речі. Забрав із собою свого кота, та в 8 ранку ВЖЕ виїхали до Львова! Те, що ми бачили на вулиці не вкладалося у нас в голові! Люди були в паніці, тисячі машин, багатокілометрові затори, черги, щоб заправити машину. Росія хоче геноциду Українців! Це не мирна операція! Нам не потрібна Росія та її режим! В нас ніколи не було проблем із російською мовою як вони це кажуть у своїх МЕДІА. Я російськомовна людина, народився в Одесі, навчався в українській школі! Мене ніхто не притісняє! Я люблю свою країну! І мені не потрібен Путінський «мирний» режим. Він вбиває своїх друзів та мою націю!»

Перебуваючи у Львівській області артист відзняв live відео на пісню «Не зволікай».