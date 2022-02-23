Зірка «Як я зустріла вашого тата» розповіла про зустріч з Кім Кеттрол на зйомках

Селебриті зізналася, що не могла пропустити знімальний день своєї улюблениці

Мабуть, ні для кого вже не секрет, що американська акторка Кім Кеттрол, яка так полюбилася глядачам за роль Саманти Джонс у серіалі «Секс у великому місті», стала частиною нового серіалу «Як я зустріла вашого тата». У проекті зірка виконує роль старшої версії головної героїні Софі, яка і розповідає усю історію. А ось 30-річну версію Софі грає акторка Хіларі Дафф.

Як виявилося під час розмови видання ET з акторкою серіалу Франсією Райс, усі сцени з Кім Кеттрол були відзняті за один день. Дівчата касту просто не могли дозволити собі пропустити такий момент і не подивитися, як працює легенда. А тому вони прийшли на знімальний день Кім Кеттрол, вигадавши різні причини, щоб бути на майданчику.

«Спочатку роль старшої версії Софії збиралася виконати Хіларі Дафф, але вона виглядає занадто молодо. І тоді з’явилася ідея замінити її кимось, але про Кім не згадували, аж поки продюсери не сказали нам: «Друзі, ми затвердили Кім Кеттрол». Моя реакція була типу: «Моя Саманта? Ви серйозно?» Я не повинна була працювати того дня, коли Кім була там, тому я попросила художників по костюмам, щоб вони покликали мене на примірку. І вони запитали, навіщо. І я сказала: «Просто позвіть мене на примірку», – поділилася Франсія Рай.

Але у день знімань Кім Кеттрол з’ясувалося, що не лише Франсія була така вигадлива. Інші дівчата, зокрема, Халарі Дафф, теж прийшли подивитися, як працює легендарна кім Кеттррол.

Фото: Getty Images

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