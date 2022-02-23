Розсекречено справжнє повне ім’я новонародженого сина Кайлі Дженнер

Селебриті змінила ім’я другої дитини у свідоцтві про народження

Американська бізнесвумен Кайлі Дженнер, яка нещодавно вдруге стала мамою, нарешті зізналася, як же звуть її з Тревісом Скоттом новонародженого сина. Так, вже усі знають, що малюка зіркових батьків назвали Вулф. Але Кайлі вирішила, що того імені недостатньо, а тому внесла зміни. Про це пише видання ET.

У свідоцтві про народження другої дитини Кайлі Дженнер, яке ексклюзивно вдалося отримати ET, сказано, що малюка звати Жак Вулф. Звідки ж взявся Жак, запитаєте ви нас? Справа у тому, що справжнє ім’я Тревіса Скотта – Жак Берман Вебстер. Таким чином 24-річна мільярдерка вирішила вшанувати батька своїх дітей.

Отака от сімейна спадщина від татуся!

Фото: Getty Images

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