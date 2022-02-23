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Роберт Паттінсон зізнався, чи планує знятися ще в одному фільмі про Бетмена

Роберт Паттінсон зізнався, чи планує знятися ще в одному фільмі про Бетмена

Селебриті розповів, чи є шанс побачити знову побачити йог у костюмі супергероя

Британський актор Роберт Паттінсон запам’ятався глядачам своєю роллю Едварда Каллена у франшизі «Сутінки». Але після зйомок у фільмі «Бетмен», схоже, що тепер зірка буде більше асоціюватися з новою роллю супергероя. Один фільм вже відзнято, глядачі зможуть побачити йог у кіно вже з 3 березня. То ж чи варто чекати, що Роберт Паттінсон повернеться до ролі Бетмена ще раз? Саме про це актора і розпитали журналісти видання ET.

Виявилося, що Роберт Паттінсон більш ніж готовий знову одягти костюм Бетмена та рятувати Готем-сіті у ще одній кінострічці.

«Вчора я розмовляв про це з Меттом, і це забавно, тому що він продовжує говорити, що має ідеї. Мені так багато всього подобається. Я так пишаюся цим фільмом і було б так весело зробити це знову», – розповів Паттінсон про роль Бетмена.

Нагадаємо, що прем’єра фільму «Бетмен» з Робертом Паттінсоном відбудеться вже 3 березня 2022 року.

Фото: Getty images

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