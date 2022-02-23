Аферист з Тіндера зробив прибутковий бізнес на своєму імені

Шахрай знайшов легальний спосіб заробітку

Останніми днями мережа просто розривається у шоці від історії афериста з документального фільму Tinder Swindler. У ньому обмануті жінки розповіли про хлопця на ім’я Саймон Лєваєв, який видавав себе за успішного бізнесмена і сина мільярдера, а вступивши з ними у стосунки, обманом заволодів їхніми сотнями тисяч доларів. Здавалося б, що така історія могла лише негативно позначитися на іміджі, але аферист не довго горював і вирішив заробити на своїй популярності.

Аферист з Тіндера Саймон Лєваєв тепер записує привітання на відео на замовлення у спеціальному додатку. Всього за три дні такої діяльності він встиг заробити 30 тисяч доларів. За одне відеоповідомлення Саймон просить 200 доларів, але якщо це замовлення для бізнесу, ціна зростає в 10 разів. Про це пише видання Independent.

Саймон каже, що із задоволенням записує людям все, що вони захочуть. Часом у відео він жартома виправдовується, що не зможе побувати особисто на тому чи іншому заході, бо його шукають «вороги».

Хотіли б отримати привітики від того самого афериста з Тіндера?

Фото: кадр з фільму Tinder Swindler

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