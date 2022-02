Серіали 2022: прем'єри березня

Які ж серіали подивитися у березні 2022 року? Так, ти не одна така, Новий канал теж щомісяця шукає гарячі серіальні новинки та свіжі сезони улюблених проектів. От зараз ми дивимося «Будиночок на щастя» 3 сезон, але не відмовимося і від зарубіжного контенту. Тому спеціально для тебе зібрали ТОП-5 серіалів, які можна подивитися у березні 2022 року! Лови списочок та дивися в оригіналі, прокачуй англійську!

«Вибула»

Дата виходу: 3 березня 2022 року

У ролях: Аманда Сейфрід, Навін Ендрюс, Стівен Фрай, Майкл Айронсайд, Лорі Меткалф

Міні-серіал розповість про засновницю медичної компанії Theranos. У 2002 році Елізабет Холмс успішно вступила до Стенфордського університету, але вже за рік вирішила покинути навчання. Дівчина зрозуміла, що хоче створити власний медичний стартап і почала працювати над цим. У 19 років Елізабет взяла в батьків гроші та заснувала Theranos. Як талановитій дівчині без престижної освіти вдалося реалізувала свій проект, залучити величезні інвестиції, очолити рейтинг найбагатших жінок США за версією Forbes та стати обвинувачуваною у кримінальній справі – дивіться у серіалі.

«Час перемагати: Зліт династії Лейкерс»

Дата виходу: 6 березня 2022 року

У ролях: Джон Сі Райлі, Джейсон Кларк, Саллі Філд, Едріан Броуді, Джейсон Сіґел

Ця спортивна драма заснована на книзі Джеффа Перлмана із назвою Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers. Проект розповість історію становлення однієї з найвідоміших баскетбольних команд Los Angeles Lakers. Серіал поверне глядачів у Лос-Анджелес 80-х років минулого століття. Саме тоді баскетбольна команда Los Angeles Lakers почала виходити на новий рівень. З 1980 по 1991 роки династія п’ять разів завойовували чемпіонський титул NBA. Серіал зосередиться на тому, як Los Angeles Lakers стали легендою на і поза ігровим майданчиком.

«Приємні клопоти», 4 сезон

Дата виходу: 9 березня 2022 року

У ролях: Майя Мітчелл, Сьєрра Рамірес, Зурі Аделе, Шеррі Кола, Емма Хантон, Томмі Мартінес, Джошуа Пенс, Бо Мірчофф, Дхрув Сінгх, Анастасія Лофгрен

Сестри Каллі та Маріана нещодавно почали доросле життя. Закінчивши університети, дівчата разом переїхали до Лос-Анджелеса, щоб будувати кар’єру та стосунки. Але, як це водиться, доросле життя виявилося значно складнішим, ніж здавалося, особливо, коли тобі трішки за двадцять. Каллі намагається будувати кар’єру в юриспруденції та не загубити стосунки зі своїм крутим бойфрендом-адвокатом, а Маріана стає генієм ІТ, пушить свої розробки та намагається виплутатися з нездорових стосунків. У новому сезоні на дівчат чекають нові приємні клопоти!

«Не спрацювало»

Дата виходу: 18 березня 2022 року

У ролях: Джаред Лето, Енн Гетевей, Кайл Марвін

Оригінальний серіал від Apple TV+ заснований на однойменному подкасті WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork of Wondery. У центрі сюжету – історія розвитку перспективного стартапу – американської мережі коворкінгів WeWork. У 2010 році Адам Нейман та Мігель МакКелві заснували компанію, що надає гнучкі робочі простори. За короткий час проект пережив стрімкий успіх. Статки гіганта оцінювали в 47 мільярдів доларів, але все змінилося, коли компанія зібралася виходити на первинну публічну пропозицію. Це неабияк позначилося на стосунках засновника WeWork Адама Неймана та його дружини Ребекки.

«Бріджертони», 2 сезон

Дата виходу: 25 березня 2022 року

У ролях: Джулі Ендрюс, Фібі Дайневор, Джонатан Бейлі, Бен Міллер

Продовження провокаційного серіалу від Netflix, на яке всі так чекали. Другий сезон буде заснований на другій книзі Джулії Квін «Віконт, який любив мене». А тому новий сезон серіалу зосередиться на іншому представнику родини Бріджертонів – затятому холостяку та гульвісі віконті Ентоні Бріджертоні. Після того, як він успішно видав заміж свою сестру, представник знатного роду й сам надумав одружитися. Ентоні вдасться знайти для себе гідну партію, але от біда – сестрі нареченої зовсім не подобається майбутній зять. Кейт Шеффілд упевнена, що Бріджертон ніколи не стане порядним чоловіком, тому вона тримає віконта подалі від своє сестри. Але ж, як то кажуть, від ненависті до кохання лише один крок!

Читай також:

Серіали BBC: топ-8 найкращих серіалів, які треба подивитися

5 міні-серіалів, які можна «проковтнути» за вихідні