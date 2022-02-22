Євробачення 2022: KALUSH дали фінальну відповідь

Сьогодні стало відомо, чи поїде в результаті гурт Kalush Orchestra на Євробачення 2022 до Туріну. Заява музикантів

Нагадаємо, що у фіналі Нацвідбору музиканти з треком «Stefania» посіли 2 місце у підсумковій таблиці, програвши 1 бал Аліні Паш та її «ТІням забутих предків».

Але після скандалів, що розгорілися навколо переможниці Нацвідбору, та фінальної відмови Аліни у 2022 році брати участь у Євробаченні, організатори Нацвідбору запропонували групі KALUSH представляти Україну на цьогорічному пісенному конкурсі.

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І сьогодні стало відомо, що музиканти дали відповідь – вони згодні та поїдуть у травні на Євробачення 2022 з піснею «Stefania»: