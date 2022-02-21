Хто поїде на Євробачення 2022 року від України? Калуш зробив заяву

Хто поїде на Євробачення 2022 від України після скандалу з Alina Pash? KALUSH зробили офіційну заяву про участь у міжнародному пісенному конкурсі

Євробачення 2022 року проходитиме 10, 12 та 14 травня в Турині. До головного міжнародного свята пісні залишаються лічені тижні. Тому минулими вихідними відбувся Національний відбір в Україні, перемогу на якому здобула Alina Pash з піснею «Тіні забутих предків». Проте цього року не обійшлося без скандалу.

Переможниця відбору на Євробачення 2022 року від України нарвалася на хейт та цькування в Мережі після свого тріумфу. «Перемивання кісток» тривало декілька днів поспіль, і нерви артистки здали. У середу, 16 лютого, стало відомо, що Alina Pash відмовилася від участі у Євробаченні 2022 року.

Хто поїде на Євробачення 2022 від України після скандалу з Alina Pash?

Після того, як Alina Pash вибула з гри, «Суспільне» звернулися до гурту KALUSH, який посів друге місце на Національному відборі на Євробачення 2022 від України. І хоча офіційно документи ще не підписані, під час радіоефіру з Сергієм Притулою музиканти підтвердили, що готові виступити на міжнародному пісенному конкурсі.

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– З приводу того, як з ними співпрацювати далі, мій гарний виступ не залежить від них. Я радий, що Євробачення в Італії організовує не Суспільне. Я представлятиму Україну, а не «Суспільне», – заявив фронтмен гурту KALUSH Олег Псюк.

KALUSH поїде на Євробачення 2022 року від України? Заява музикантів

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