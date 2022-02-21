Королева захворіла на коронавірус, а Мілла Йовович чекає на четверту дитину: Топ-3 новини шоу-бізнесу за вихідні

Що відбулось в українському та світовому шоу-бізнесі за вихідні (19-20 лютого)? Новий канал зараз тобі все розповість! Топ-3 новини шоу-бізнесу, які стались за вихідні.

У королеви Єлизавети ІІ діагностували коронавірус

Британська монархиня Єлизавета ІІ захворіла на коронавірус. Про це повідомляє ВВС з посиланням на Букінгемський палац.

У неділю, 20 лютого, стало відомо, що тест на COVID-19, який зробила королева Великої Британії, виявився позитивним. Але, як запевняють у Букінгемському палаці, Єлизавета ІІ має лише легкі симптоми застуди, тому перейматися не потрібно. Відомо, що королева вакцинована. 9 січня 2021 року вона зробила перше щеплення вакциною від коронавірусу. І як запевняє кореспондент ВВС при королівському дворі Ніколас Вітчелл, можна бути абсолютно впевненим, що Єлизавета ІІ повністю вакцинована.

Монархиня збирається продовжити виконання своїх обов’язків у Віндзорі цього тижня.

«Вона продовжуватиме отримувати медичну допомогу і дотримуватися всіх відповідних вказівок», – йдеться у заяві.

У Турині представили дизайн майбутньої сцени Євробачення 2022

Організатори міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2022 представили макет майбутньої сцени. Про це повідомляє офіційний сайт Eurovision.

Дизайн сцени отримав назву The Sun Within – «Сонце всередині». А розробила мультимедійна художниця та сценограф Франческа Монтінаро, яка створювала сцени для італійського фестивалю Сан-Ремо у 2013 та 2019 роках. На таку ідею її надихнув італійський характер.

«Кінетичне сонце, джерело захоплюючих рухів і світлових трюків, править сценою і уособлює наше італійське ставлення до життя: завжди в русі, бунтівне, творче, гостинне, пристрасне, інтуїтивне. Ми ті, хто має всередині сонце, і це наш спосіб існування в цьому світі. Каскад води, що обрамляє сцену, – алегорія моря, яке нас оточує, символ нашої складної культури. Сцена — це наш півострів: країна, де раді кожному конкурсантові, звідки б він не приїхав. Після виступу артисти та їх команди будуть розміщені в пишному італійському саду, де рослини змішуються з променями світла, зависаючи між реальністю та ілюзією, переносячи їх у грайливий та архітектурний вимір», — розповіла авторка сцени Євробачення 2022.

Схоже, що користувачам мережі сцена Євробачення 2022 сподобалася. Але ось українські поціновувачі пісенного конкурсу помітили, щ її концепт схожий на Арку дружби народів у Києві.

Нагадаємо, що Євробачення 2022 пройде 10, 12 та 14 травня у Турині, Італія.

Мілла Йовович вчетверте стане мамою

Голлівудська акторка Мілла Йовович показала кругленький животик. Схоже, що 46-річна знаменитість стане мамою в четвертий раз. Про це написали західні ЗМІ після того, як зірка відвідала церемонію Гільдії візажистів і стилістів по волоссю в Беверлі-Хіллз, а потім зазирнула на відкриття клубу Prada Mode у Лос-Анджелесі.

Акторка намагалася приховати свою вагітність сукнею з вільним кроєм, але не вийшло. Фотографи та журналісти одразу все зрозуміли через кругленький животик селебриті. Тепер лише залишається чекати на офіційне підтвердження.

Нагадаємо, що Мілла Йовович одружена з американським режисером Полом Андерсоном, з яким познайомилася на зйомках фільму «Оселя зла». Разом пара виховує трьох доньок Евер Габо, Дешілл Іден та Ошин Ларк.

Фото: Getty Images

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