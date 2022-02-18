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Ексклюзив! Оля Цибульська висміяла блогерів у кліпі Prosecco

Оля Цибульська – Prosecco: дивитися онлайн прем'єру кліпу

Українська співачка та головна киця країни Оля Цибульська презентувала кліп до свого вже нашумілого треку Prosecco.

Між релізом пісні і прем’єрою кліпу на неї пройшло рівно два роки – пісня побачила світ в лютому 2020 року, ще до пандемії. Цибульська не приховує, що спочатку не робила на трек великих ставок і лише з часом зрозуміла, що кліп просто необхідний.

Дивитися прем’єру кліпу Оля Цибульська – Prosecco онлайн:

– По-перше, ця пісня – справжній гімн п’ятниці і дівчачих вечірок. Вже протягом двох років в кінці робочого тижня мене закидують позначками в інста кицьки, які під неї вриваються в вихідні. По-друге, найбільша німецька платформа нової музики COLORS назвала трек Prosecco одним з кращих релізів тижня в світі. Це перший україномовний трек в їх підбірці, – поділилася радістю Цибульська.

У кліпі Prosecco співачка висміює блогерів, а якщо точніше, то інфоциган – продавців безглуздих марафонів в соціальних мережах і мисливцями за легкою наживою. В кліпі Оля постає в ролі гуру, яка проводить VIP-курс зі зваблення за допомогою ігристого. Цибульська зізнається, що сама була за крок від того, аби вступити в ряди інфоциган.

Оля Цибульська – Prosecco: дивитися онлайн прем'єру кліпу

– Мені пропонували провести власний марафон за дуже заманливі кошти. Я могла би купити собі ще одну квартиру в Києві. Але вчасно зрозуміла, що це фігня і повна зрада своєї аудиторії. Я б сама плюнула в пику всім, хто намагається нажитися на чужих слабкостях і комплексах, – прокоментувала Оля, посилаючись на скандальне інтерв’ю інфоциганки – Олени Бліновської.

І хоча Цибульська висміює блогерів за непотрібні курси, марафони та подібний контент, своїх друзів-інфлюенсерів вона зачепити цим не боїться.

Оля Цибульська – Prosecco: дивитися онлайн прем'єру кліпу

– Я давно не боюсь нікого образити правдою. Досвід показує, що рано чи пізно викриваються будь-які схеми. Я чесно тролю своїх знайомих, які займаються інфопродуктами і в реальному житті. Киця нікого не боїться, – зізналася співачка ексклюзивно Новому каналу.

Режисерами кліпу Prosecco виступили Валерія Фадєєва і Катерина Дема. У відео взяли участь  теле- і радіоведучий Андрій Чорновол, акторка Ірина Гатун та блогерка Даша Євтух.

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