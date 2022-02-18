Фільми 2022: прем'єри березня

Ми точно знаємо, як підняти тобі настрій цієї весни! Окрім класної погоди та співу пташечок, у березні на тебе чекають круті кінопрем’єри. Спойлер: нарешті вийде довгоочікуваний «Морбіус» з Джаредом Лето та новий «Бетмен» з Робертом Паттінсоном. Читай добірку кіношних прем’єр від Нового каналу на березень 2022 року та купуй квиточки у кіно!

Фільми 2022: що подивитися в березні

«Бетмен»

Жанр: бойовик, екшн

Режисер: Метт Рівз

У головних ролях: Роберт Паттінсон, Зої Кравіц, Пол Дано, Колін Фаррелл, Енді Серкіс, Пітер Сарсгаард, Джон Туртурро

Коли: з 3 березня 2022 року

Минуло вже два роки відтоді, як Бетмен став захисником Готема. Він намагається вберегти жителів загадкового міста від різних негараздів, а особливо від злодіїв світового масштабу. Якось раптово у Готемі люди починають помирати дивним чином. Супергерою доведеться розібратися, хто ж з лиходіїв міста стоїть за цим, та ліквідувати небезпеку. «Що чорне, як ніч, синє, як небо, і сіє смерть?» – запитується у трейлері.

«Історія моєї дружини»

Жанр: драма

Режисер: Ільдіко Енеді

У головних ролях: Леа Сейду, Луї Гаррель, Гійс Нейбр, Жазмін Трінка, Луна Ведлер, Йозеф Хадер, Удо Заміль

Коли: з 3 березня 2022 року

Європа, 1920 роки. Капітан Якоб Шторр із Голландії вирішує одружитися. Але шукати свою єдину або чекати, коли ж їх зведе доля, він не збирається. Натомість чоловік укладає парі зі своїм приятелем. Він вирішує одружитися на першій же жінці, яка увійде в кафе, де вони сиділи. І на щастя для капітана Якоба Шторра, його обраниця Ліззі виявляється абсолютно чарівною французькою дівчиною. Проте після весілля тихе сімейне життя змінюється неспокоєм…

«Найманець»

Жанр: трилер, екшн

Режисер: Тарік Салех

У головних ролях: Кріс Пайн, Бен Фостер, Гілліан Джейкобс, Кіфер Сазерленд, Дж.Д. Пардо

Коли: з 10 березня 2022 року

Усе своє життя Джеймс Рід провів в армії, все, що він вміє, – це воювати. А тому коли чоловіка примусово звільняють з морської піхоти, йому доводиться погодитися на роботу у воєнізованому спецзагоні. Джеймс думав, що він буде працювати на президента США пліч-о-пліч зі своїми побратимами. Але під час першої ж місії у Польщі виявилося, що все було брехнею, і він не знає, на кого працює. Оскільки Рід вирішив не підкорюватися наказам невідомо кого, то став головню мішенню у грі. Тепер його місія – вижити та повернутися додому до родини.

«Белфаст»

Жанр: драматична історія

Режисер: Кеннет Брана

У головних ролях: Джуді Денч, Джеймі Дорнан, Кіаран Гайндс, Катріна Балф, Джуд Гілл

Коли: з 10 березня 2022 року

Стрічка заснована на особистому досвіді режисера Кеннета Брана. Дев’ятирічний хлопець змушений вчитися жити у світі, який в один момент став іншим – у Белфасті почалися заворушення. Усе, до чого він звик, ніколи не буде таким, як раніше. Незмінними залишаються лише радість, сміх, музика та справжня магія кіно.

«Швидка»

Жанр: екшн, трилер

Режисер: Майкл Бей

У головних ролях: Джейк Джилленгол, Ейса Ґонсалес, Яг’я Абдул-Матін IІ

Коли: з 17 березня 2022 року

Щоб врятувати дружину від хвороби, заслужений ветеран звертається по допомогу до прийомного брата злочинця. Пограбувати банк та зірвати багатомільйонний куш видається вдалою ідеєю… Та коли все піде не за планом, героям не залишиться нічого іншого, крім як викрасти швидку з двома заручниками всередині.

«Я, «Побєда» і Берлін!»

Жанр: комедія

Режисер: Ольга Ряшина

У головних ролях: Іван Бліндар, Володимир Гева, Марія Стопник

Коли: з 17 березня 2022 року

Фільм знятий за однойменною повістю Кузьми Скрябіна. Шалені 90-ті. За три дні до запланованого концерту музикант-початківець Кузьма вирушає зі своїм другом Бардом до Берліна на старій «Побєді». Кажуть, там є колекціонер, готовий обміняти жовту бестію на шестисотий «Мерс». Кузьма обіцяє своїй дівчині Барбарі повернутися додому на новій тачці, а хлопцям з гурту — встигнути на виступ. Вже з перших хвилин подорожі все, звісно, йде не за планом. Проте точно відомо одне: пригода допоможе героям знайти справжнє призначення.

«Морбіус»

Жанр: фантастичний екшн

Режисер: Даніель Еспіноса

У головних ролях: Джаред Лето, Метт Сміт, Адріа Архона

Коли: з 24 березня 2022 року

Виявивши в себе смертельну недугу, відомий вчений-біохімік погоджується на ризикований експеримент. Те, що від початку здається успішними ліками, перетворюється на страшну некеровану силу, а вчений перевтілюється у загадкового вампіра Морбіуса.

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