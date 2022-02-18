Елвіс: дивитися офіційний трейлер

Кіностудія Warner Bros. Pictures представила трейлер фільму «Елвіс».

«Елвіс» – дивитися трейлер онлайн:

Біографічна стрічка розповідає про життя і музику Елвіса Преслі крізь призму складних стосунків з його таємничим менеджером, полковником Томом Паркером. Стрічка занурить в історію Преслі та Паркера, які працювали разом понад 20 років: від початку кар’єри Елвіса до його небувалої слави. І усе це – на тлі змін культурного ландшафту Америки. Особливе місце у цій подорожі займає Прісцилла Преслі, яка була однією з найважливіших і найвпливовіших людей у житті зірки.

У фільмі зіграли Остін Батлер, Том Генкс, Олівія Деджонґ, Гелен Томсон, Річард Роксбург та інші. Режисером став Баз Лурманн.

Прем’єра фільму «Елвіс» запланована на 23 червня 2022 року.

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