Белфаст: дивитися офіційний трейлер

Кінокомпанія Universal презентувала трейлер фільму «Белфаст», який цього року є одним з номінантів на премію «Оскар».

«Белфаст» – дивитися трейлер онлайн:

Стрічка заснована на особистому досвіді режисера Кеннета Брана. Дев’ятирічний хлопець змушений вчитися жити у світі, який в один момент став іншим. Усе, до чого він звик, ніколи не буде таким, як раніше. Незмінними залишаються лише радість, сміх, музика та справжня магія кіно.

Головні ролі зіграли Джуді Денч, Джеймі Дорнан, Кіаран Гайндс, Катріна Балф, Джуд Гілл. Режисером виступив Кеннет Брана.

Прем’єра фільму «Белфаст» запланована на 10 березня 2022 року.

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