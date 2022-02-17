Скандали та блокування в месенджерах: співачка Lama — про співпрацю з Ульмо Три. Ексклюзив!

Ексклюзивно для Нового каналу артистка розповіла про роботу над новою дуетною піснею «Любов починається»

Lama – артист який вміє дивувати. Напередодні свята всіх закоханих та сольного концерту в Києві, автор і виконавиця хітів-бестселлерів вразила слухачів цікавою колаборацією зі своїм гітаристом. «Любов починається» – це інтимна лірика у якій двоє виконавців, об´єднавшись, розкривають таємницю вищої любові.

Знайомство музикантів Lama (Наталія Дзеньків) вважає доленосним. Із першої зустрічі вона відразу побачила у Костянтині Шелудько (Ульмо Три) талановитого гітариста та продюсера, згодом запросила його до своєї команди, і разом вони плідно пропрацювали понад 10 років. У 2018-му році Костянтин став сценічним партнером Наталії у відеороботі на пісню «Привіт, привіт», яка швидко набрала свою популярність та майже 4 млн. переглядів на YouTube.

Не завжди взаємовідносини між артистами були простими, але це дало великий поштовх до створення майбутнього хіта.

– Час від часу у нас виникають суперечки, кожен намагається довести один одному свою правду що призводить до скандалів та навіть блокування у мессенджерах, – розповіла Lama в ексклюзивному коментарі Новому каналу. – Звісно що згодом коли ми двоє заспокоємось і все стає на свої місця наші відносини міцнішають ще більше, але ми і без цього відчуваємо з один з одним сильний душевний зв’язок. Якраз після однієї з таких сварок Костя і написав цю пісню, а на ранок зателефонував мені. Він заспівав її просто під гітару додавши декілька звуків. Свої відчуття я вже не згадаю, але це було щось неземне, космічне, ніби сам всесвіт надиктовув йому мелодію і текст, так, якби я створювала цю пісню. Вона має особливу цінність «без прикрас», без аранжування, навіть в акустичному звучанні.

«Любов починається» – це ніжна та легка пісня двох романтиків між якими лише зароджуються почуття. Почуття, які хочеться розділяти тільки між собою, але вони настільки сильні що ними хочеться поділитись з усім світом. Відчуття того що ти дістався руками до неба, став частиною всесвіту та отримав найвищу насолоду від кохання – не покидає впродовж усієї композиції.

Lama & Ульмо Три – «Любов починається»: слухати онлайн