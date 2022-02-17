Новий каналG.spaceНовини

DOROFEEVA – raznotsvetnaya: Дивимося новий кліп! (Відео)

DOROFEEVA - raznotsvetnaya: Дивимося новий кліп! (Відео)

Надя Дорофєєва презентувала новий трек raznotsvetnaya і кліп на нього, в якому співачка з’явилася в двох контрастних образах: платинової блондинки і палкої брюнетки.

raznotsvetnaya – любов, яка, зіштовхуючись з перешкодами, стає ще сильнішою, яскравішою і різнобарвнішою.

DOROFEEVA - raznotsvetnaya: Дивимося новий кліп! (Відео)

Alina Pash відмовилася від участі в Євробаченні 2022

Настя Каменських зняла сексуальне відео: сонце, море і купальник (ВІДЕО)

– Сміливість потрібна нам усім. Сміливість любити і відкрито говорити про свої почуття: починаючи з першого кроку, першого зізнання, закінчуючи сміливістю любити когось відкрито, незважаючи на засудження суспільства та інші заборони. Я переконана, що кохання не має одного кольору.

DOROFEEVA — raznotsvetnaya (текст песни)

Долго, долго, долго не буду лить я слёзы

Только, только, только случайно несерьёзно

Мы кусали губы, целовали веки

Оставили по клубам сюжеты и флешбэки

 

И никто не виноват, что теряли мы контроль

Всё равно, что говорят — разноцветная любовь

И никто не виноват, растекается внутри

Запрещённая любовь, разноцветные грехи

 

И никто не виноват, что теряли мы контроль

Всё равно, что говорят — разноцветная любовь

И никто не виноват, растекается внутри

Запрещённая любовь, разноцветные грехи

 

Скорый, скорый, скорый твой поезд уезжает

Снова, снова, снова тебя другой встречает

И меня иную мой город забирает

И будто бы резинкой из памяти стирает

 

И никто не виноват, что теряли мы контроль

Всё равно, что говорят — разноцветная любовь

И никто не виноват, растекается внутри

Запрещённая любовь, разноцветные грехи

 

Зачем сгораем мы — как цветы

Хрупкие теряем любви лепестки

 

И никто не виноват, что теряли мы контроль

Всё равно, что говорят — разноцветная любовь

И никто не виноват, растекается внутри

Запрещённая любовь, разноцветные грехи

 

новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь