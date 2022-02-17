Надя Дорофєєва презентувала новий трек raznotsvetnaya і кліп на нього, в якому співачка з’явилася в двох контрастних образах: платинової блондинки і палкої брюнетки.
raznotsvetnaya – любов, яка, зіштовхуючись з перешкодами, стає ще сильнішою, яскравішою і різнобарвнішою.
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– Сміливість потрібна нам усім. Сміливість любити і відкрито говорити про свої почуття: починаючи з першого кроку, першого зізнання, закінчуючи сміливістю любити когось відкрито, незважаючи на засудження суспільства та інші заборони. Я переконана, що кохання не має одного кольору.
DOROFEEVA — raznotsvetnaya (текст песни)
Долго, долго, долго не буду лить я слёзы
Только, только, только случайно несерьёзно
Мы кусали губы, целовали веки
Оставили по клубам сюжеты и флешбэки
И никто не виноват, что теряли мы контроль
Всё равно, что говорят — разноцветная любовь
И никто не виноват, растекается внутри
Запрещённая любовь, разноцветные грехи
И никто не виноват, что теряли мы контроль
Всё равно, что говорят — разноцветная любовь
И никто не виноват, растекается внутри
Запрещённая любовь, разноцветные грехи
Скорый, скорый, скорый твой поезд уезжает
Снова, снова, снова тебя другой встречает
И меня иную мой город забирает
И будто бы резинкой из памяти стирает
И никто не виноват, что теряли мы контроль
Всё равно, что говорят — разноцветная любовь
И никто не виноват, растекается внутри
Запрещённая любовь, разноцветные грехи
Зачем сгораем мы — как цветы
Хрупкие теряем любви лепестки
И никто не виноват, что теряли мы контроль
Всё равно, что говорят — разноцветная любовь
И никто не виноват, растекается внутри
Запрещённая любовь, разноцветные грехи