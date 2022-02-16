Наомі Кембелл вперше показала доньку (ФОТО)

Всесвітньовідома модель на своїй сторінці у Instagram виклала фото з донькою. Це скрін обкладинки британського VOGUE, в якому незабаром вийде велике ексклюзивне інтерв’ю з Наомі Кембелл.

Нагадаємо, що модель у 2021 році поділилася фото новонародженої дочки, на якому були тільки ніжки дитини. Ніхто й не здогадувався, що модель була вагітна, і тому знімок викликав бурхливу реакцію в мережі.

«Я можу перерахувати на пальцях однієї руки кількість людей, які знали, що вона у мене була, – розповіла Наомі в інтерв’ю. — Але вона — найбільше благословення, яке я колись могла собі уявити. Це краще, що я коли-небудь робила».

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Ще однією інтригою стала особистість батька дитини, адже офіційно на той момент Наомі не афішувала відносини з жодним чоловіком.

Я її не удочерила, вона – моя

За словами друзів моделі, батьком доньки Наомі став бізнесмен-мультимільйоннер, що живе в Нью-Йорку, і вважається, що пара, представлена ​​через спільних друзів, живе в її орендованій дворівневій квартирі в місті за 12 мільйонів фунтів стерлінгів.

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І ось майже через 2 роки модель дала перше відверте інтерв’ю британському VOGUE, в якому розповіла подробиці появи доньки. Журнал виходить 22 лютого, і ми всі, нарешті, дізнаємось, а поки інтригує опис інтерв’ю на офіційній сторінці видання: «Незрівнянна @Naomi — зіркова обкладинка @BritishVogue у березні 2022 року, і у неї є компанія. Зберігши свій шлях до материнства майже повністю в таємниці, 51-річна жінка вперше представляє світові свою маленьку доньку. «Я її не удочерила, вона – моя [біологічна] дитина», — розповідає британська супермодель».

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Фото: Getty Images