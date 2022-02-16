Бріджертони. 2 сезон: Дивимося новий трейлер!

Усі фанати серіалу з нетерпінням чекають на продовження історії, і воно вже не за горами – прем’єра другого сезону гучного проекту запланована на 25 березня. А поки можемо насолодитися новий трейлером від Netflix

Трейлер починається з голосу Джулі Ендрюс, яка озвучує «Леді Уістлдаун»: «Дорогий читачу. Ти сумував за мною?» – запитує вона.

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Для тих, хто ще не дивився перший сезон «Бріджертонів» (а отже, саме час це зробити!), «Леді Уістлдаун» — автор скандальної газети, в якій обговорюються гострі плітки про багатих та іменитих.

Схоже, у новому сезоні «Бріджертонів» головній «пліткарці» буде, про що розповісти читачам.

Під прицілом – палкий роман між Ентоні Бріджертоном, роль якого зіграв Джонатан Бейлі, і Кейт Шарма у виконанні Сімони Ешлі, а також безліч інших інтригуючих поворотів сюжету. Все це точно буде задокументовано «Леді Уістлдаун», чию особу ми не розкриватимемо тут для тих, хто ще не подивився перший сезон.

Схоже, вона має намір виправдати наші очікування у нових серіях, оскільки каже, що «відточувала свої навички». «Ні, навіть краще, – додає Леді Уістлдаун, – Я точила свої ножі!».

Нагадаємо, що дата прем’єри другого сезону «Бріджертонів» – 25 березня. Внесіть у свій планнер, щоб не пропустити!

За матеріалами: edition.cnn.com