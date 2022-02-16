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Бріджертони. 2 сезон: Дивимося новий трейлер!

Бриджертоны. 2 сезон: Смотрим новый трейлер!

Усі фанати серіалу з нетерпінням чекають на продовження історії, і воно вже не за горами – прем’єра другого сезону гучного проекту запланована на 25 березня. А поки можемо насолодитися новий трейлером від Netflix

Трейлер починається з голосу Джулі Ендрюс, яка озвучує «Леді Уістлдаун»: «Дорогий читачу. Ти сумував за мною?» – запитує вона.

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Для тих, хто ще не дивився перший сезон «Бріджертонів» (а отже, саме час це зробити!), «Леді Уістлдаун» — автор скандальної газети, в якій обговорюються гострі плітки про багатих та іменитих.

Схоже, у новому сезоні «Бріджертонів» головній «пліткарці» буде, про що розповісти читачам.

Під прицілом –  палкий роман між Ентоні Бріджертоном, роль якого зіграв Джонатан Бейлі, і Кейт Шарма у виконанні Сімони Ешлі, а також безліч інших інтригуючих поворотів сюжету. Все це точно буде задокументовано «Леді Уістлдаун», чию особу ми не розкриватимемо тут для тих, хто ще не подивився перший сезон.

Бриджертоны. 2 сезон: Смотрим новый трейлер!

Схоже, вона має намір виправдати наші очікування у нових серіях, оскільки каже, що «відточувала свої навички». «Ні, навіть краще, – додає Леді Уістлдаун, – Я точила свої ножі!».

Нагадаємо, що дата прем’єри другого сезону «Бріджертонів» – 25 березня. Внесіть у свій планнер, щоб не пропустити!

За матеріалами: edition.cnn.com

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