«Володар перснів: Персні влади» – дивись перший тизер! Коли прем’єра?

На фіналі Кубка SuperBowl 2022 показали новий тизер найдорожчого серіалу сучасності «Володар перснів: Персні влади»

І нарешті засвітили обличчя деяких героїв! Ельфійську володарку Галадріель зіграє валлійська акторка Морфідд Кларк, відома за фільмом жахів «Свята мод». У ролі ельфа Ельронда молодий Нед Старк із шостого сезону «Ігри престолів» Роберт Арамайо.

Дії розгортаються у Другу епоху, за тисячі років до подій «Хоббіта» та «Володаря кілець». Саме в цей період створили Кільця влади для людей, ельфів, гномів та Саурона. У шоу буде 22 центральні персонажі, включаючи Галадріель, Ісільдура, Халбранда, Елронда та Келебрімбора.

На виробництво першого сезону витратили 465 млн. доларів – це буде найдорожче ТВ-шоу. Адже навіть перший сезон «Ігри престолів» зняли лише за 90 млн.

А вже 2 вересня на Amazon Prime відбудеться прем’єра! От тоді ми зможемо оцінити, що ж там назнімали.

Читай також:

Анна Трінчер показала нові груди своїй бабусі: «Я з тобою не згодна!»

Перевірка Аліни Паш Суспільним та вагітна Преткович: Топ-3 новини шоубізнесу за вихідні