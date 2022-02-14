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Макс Барських розкрив нову пісню: заспівав уривок до Дня Валентина (ВІДЕО)

Макс Барських розкрив нову пісню: заспівав уривок до Дня Валентина (ВІДЕО)

У Макса Барських скоро вийде новий трек, присвячений пошуку кохання

Співак виклав у свій Instagram шматочок нової пісні до Дня святого Валентина.

– Усіх зі святом кохання! Ті, хто знайшов свою половину, любите міцніше! Ті, хто ще в пошуку, як і я, знайте, #BсеВозможно! – написав Барських у дописі.

Співак зізнається, що шукає своє кохання, але вірить, що обов’язково його знайде. А цей уривок пісні – подарунок для шанувальників!

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Публикация от Max Barskih | Макс Барских (@max_barskih)

Макс привітав всіх фанатів з тим, що вони почули демку (демоверсію пісні). Барських також розповів, що вона народилась декілька днів тому. І артист вирішив не чекати прем’єри, а поділитись шматочком одразу.

Фото @max_barskih

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