Макс Барських розкрив нову пісню: заспівав уривок до Дня Валентина (ВІДЕО)

У Макса Барських скоро вийде новий трек, присвячений пошуку кохання
Співак виклав у свій Instagram шматочок нової пісні до Дня святого Валентина.
– Усіх зі святом кохання! Ті, хто знайшов свою половину, любите міцніше! Ті, хто ще в пошуку, як і я, знайте, #BсеВозможно! – написав Барських у дописі.
Співак зізнається, що шукає своє кохання, але вірить, що обов’язково його знайде. А цей уривок пісні – подарунок для шанувальників!
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Макс привітав всіх фанатів з тим, що вони почули демку (демоверсію пісні). Барських також розповів, що вона народилась декілька днів тому. І артист вирішив не чекати прем’єри, а поділитись шматочком одразу.
Фото @max_barskih
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