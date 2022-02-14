Фільми на День Святого Валентина 2022: що подивитися під винце

День святого Валентина – чудова можливість організувати романтичну вечерю під хороший фільм. Кращий варіант – замовити доставку їжі, запастися напоями та в обнімку подивитися щось душевне. Не знаєш, на чому зупинити вибір? Ми підібрали 5 фільмів, які ідеально підійдуть для святкування Дня всіх закоханих.

«Народження зірки»

Саме тоді, коли кар’єра кантрі-музиканта Джексона Мейна котиться вниз, він зустрічає Еллі. Ця нікому невідома, але по-справжньому талановита співачка прагне великої сцени. Проте продюсери не сприймають дівчину через її нестандартну зовнішність. Джексон хоче допомогти Еллі та ставить собі завдання – відкрити її публіці. На одному зі своїх концертів він починає грати пісню її авторства, і цим змушує дівчину вийти на сцену та заспівати з ним. Після цього між ними спалахує пристрасть, а співоча кар’єра Еллі виходить на новий рівень. Але визнання коштує їй надто дорого…

«Ла-ла Ленд»

Іноді доля обирає досить незручні моменти, щоб звести людей. Так було і з цими двома. Вони зустрілися в автомобільному заторі Лос-Анджелесу, де сконцентрований увесь потік талантів США – від музикантів до акторів. Міа мріє стати відомою акторкою. Вона відвідує безліч кастингів, але поки що їй не вдається отримати бажану роль. Тож дівчина заробляє на життя, працюючи офіціанткою в кафе. Себастьян – молодий і перспективний джазовий піаніст. Він мріє стати композитором та відкрити свій джаз-клуб. Ще раз доля зводить цих двох, коли Себастьян втрачає роботу. Тоді вони закохуються одне в одного й починають спільну справу. Але що успішнішою стає пара, то гірші їхні стосунки.

«Екзотичне весілля»

Ліндсі і Френк зустрілися в літаку. Що їх туди привело? Екзотичне весілля: для неї – її колишнього, а для нього – зведеного брата. Їм не хотілося ні з ким зустрічатися, тим паче, одне з одним. Френк вірить у те, що ніхто нікому не судився. А Ліндсі попри все вірить у справжнє кохання. Їх не було куди подіти, тому вони й опинилися на весіллі разом.

«Кохання та інші ліки»

Джеймі – любитель жінок, який працює у фармацевтичному бізнесі. Одного разу, впарюючи черговому лікарю препарати, він знайомиться з Меггі. Красуня звернулася до лікаря з приводу депресії. Вона страждає від хвороби Паркінсона. Джеймі нічого про це не знає і сходиться з дівчиною заради сексу. І справа була зовсім не у стосунках і навіть не у сексі, а у тому, щоб на годинку-другу перестати бути самим собою. Здається, що Меггі живе легко, одним днем, але це не так. Вона шукає справжнє кохання. Її хвороба невиліковна, тому дівчина намагається відштовхнути Джеймі. Він багато що не розумів. Зустрічав сотні людей. А потім вона одна змінила його життя. Назавжди.

«Секс-відео»

Ти пам’ятаєш реакцію свого хлопця, коли він вперше побачив тебе голою? А останній? Просто таки бісить. І як повернути минулу пристрасть? Зняти секс-відео! Так собі вирішили Енні і Джей. Замість камери прогресивна пара використала планшет. А тому їхнє секс-відео через iCloud полетіло всім родичам і друзям, яким вони подарували iPad. Тепер Енні та Джей мають знайти їх усі й забрати до того, як відео побачать знайомі.

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