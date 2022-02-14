Анна Трінчер показала нові груди своїй бабусі: «Я з тобою не згодна!»

Співачка Анна Трінчер нещодавно збільшила свої груди до треього розміру – здійснила свою мрію

І після того, як вона нещодавно показала свої груди у купальнику на відпочинку, дівчина вирішила продемонструвати їх і своїй бабусі. У жінки одразу стали здивовані очі та вона навіть трохи закричала від подиву. Анна запитала в бабусі чи груди їй подобаються.

– Люди добрі… Ой, дитино, Свята Марія… Гарні, але це ж болить! – сказала бабуся.

– Вже не болить! – відповіла їй зіркова онучка.

– Але я все одно з тобою не згодна! Я тебе люблю такою, яку мені Бог подарував, а ти найкраща не Землі! – сказала їй бабуся.

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Далі бабуся почала ніжно обіймати та цілувати Трінчер. Співачка ж написала, що бабуся, на дивно, відреагувала на зміни досить спокійно. А фанати відзначили, що реакія бабусі була дуже милою.

Фото @annatrincher_official

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